Mondiale per Club Milan, Pioli si interroga: «Il motivo per cui non lo giochiamo può essere questo»

Nella conferenza stampa di vigilia di Slavia Praga Milan, Pioli ha così risposto alla domanda sull’assenza del Milan al Mondiale per Club

PERCHE’ IL MILAN NON GIOCA IL MONDIALE PER CLUB – «Non ho guardato tanto i parametri di come funziona il Mondiale per Club, ma tornando indietro di qualche anno il Milan non ha fatto le coppe. Il motivo può essere quello. Ma per il blasone che ha il Milan deve andare a giocare il Mondiale per Club».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI SLAVIA PRAGA MILAN