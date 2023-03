Mondiale per club, c’è la nuova formula della FIFA: le ultime

Nel consiglio odierno la FIFA ha stabilito i criteri di partecipazione per la squadre al mondiale per club

Il consiglio odierno della FIFA ha reso noti i criteri di partecipazioni alla prossima Coppa del Mondo per Club, che, partendo da giugno 2025, si disputerà a cadenza quadriennale e coinvolgerà 32 club. Di seguito il comunicato della FIFA.

Con un periodo di considerazione che è il quadriennio delle stagioni che terminano nel 2021 e nel 2024, i principi chiave di accesso sono i seguenti:

Per le confederazioni con più di quattro slot (Europa 12 posti, Sud America 6): accesso per i campioni delle quattro edizioni precedenti della competizione principale per club della confederazione e squadre aggiuntive determinate da una classifica per club basata sullo stesso periodo di quattro anni

Per le confederazioni con quattro slot (Asia, Africa, Nord America): accesso per i campioni delle precedenti quattro edizioni della competizione principale per club della confederazione

Per le confederazioni con uno slot (Oceania): accesso per il club con il punteggio più alto tra i campioni della massima competizione per club della confederazione nel quadriennio

Per il paese ospitante: l’accesso per il club che occupa questo slot sarà determinato in una fase successiva

Si applicano anche altri criteri:

Nel caso in cui un club vinca due o più edizioni della principale competizione per club della confederazione durante il periodo 2021-2024, verrà utilizzata una classifica del club calcolata in base a criteri sportivi per concedere l’accesso.

All’elenco di accesso verrà applicato un limite massimo di due club per paese, con un’eccezione nel caso in cui più di due club dello stesso paese vincano la massima competizione per club della confederazione nel corso del quadriennio

Seguiranno ulteriori consultazioni con le confederazioni e le parti interessate per definire i meccanismi di calcolo della classifica dei club, che sarà basata su criteri sportivi.