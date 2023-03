Moggi su Ibrahimovic: «Era il contrario di quello che tutti dicevano». Le parole dell’ex dirigente bianconero sullo svedese

Luciano Moggi ha parlato di Zlatan Ibrahimovic al podcast One More Time di Luca Casadei. Ecco le parole dell’ex dirigente della Juve sull’attaccante rossonero:

«L’ho conosciuto bene. Quando ho preso Ibrahimovic, devi stare attento quando prendi uno straniero perché devi sapere se è mentalmente pronto per fare il calciatore o ti dà fastidi per dichiarazioni e gossip. Per 3 mesi, prima di fare un discorso con Ibrahimovic, sono andato ad Amsterdam. Tutti dicevano che non sapeva tirare in porta, io per 3 mesi una volta a settimana andavo ad Amsterdam a vederlo. È una persona eccezionale, non avete mai sentito gossip su di lui. Era anche un giocoliere, ma dai 30 metri fa secco il portiere. Di testa era insuperabile, era il contrario di quello che tutti dicevano».

LEGGI LE PAROLE COMPLETE SU JUVENTUSNEWS24