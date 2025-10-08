Moggi analizza Juve Milan: «I rossoneri meritavano la vittoria ma non hanno portato a casa i tre punti per colpa di un difetto che Allegri deve assolutamente correggere»

Moggi, ex dirigente della Juve, è convinto che i rossoneri meritassero i tre punti nel big match dello Stadium di domenica sera

L’ex dirigente Luciano Moggi ha analizzato sulle pagine di Libero il pareggio a reti inviolate tra Juventus e Milan all’Allianz Stadium, definendo la sfida “non bella”. L’analisi di Moggi sottolinea come la mentalità e la concretezza abbiano fatto la differenza tra un risultato potenziale e quello effettivo.

Juve Preoccupata Di Difendere, Milan Sprecóni

Moggi ha evidenziato l’atteggiamento della Juventus, che si è preoccupata “più di distruggere le trame rossonere che di creare le proprie”, finendo tra i fischi del pubblico.

Dall’altra parte, il Milan di Massimiliano Allegri ha visto sfumare una vittoria di grande importanza a causa degli “episodi” e della scarsa concretezza. Parafrasando la boxe, Moggi è convinto che “ai punti avrebbe vinto il Milan”, ma ha dovuto accettare il pari:

PAROLE – «Siccome nel calcio si vince con i gol (oltre all’errore di Pulisic, anche Leao ha sprecato due occasioni) il pari a reti inviolate è stato il risultato giusto».

Questa osservazione conferma che la crisi di concretezza è il principale problema che Allegri e il DS Igli Tare devono risolvere, soprattutto per quanto riguarda Rafael Leão, a cui Allegri ha già riservato una dura reprimenda per l’atteggiamento.

Il Verdetto Sulla Corsa Scudetto

Moggi ha espresso un giudizio netto sulla condizione delle due squadre in ottica Scudetto:

Juventus non da Scudetto: La Juve continua ad avere un “problema del centravanti”. Openda e David sono da “archiviare”, e persino Vlahovic non riesce più a segnare. Milan Potenziale Scudetto, ma Serve Coraggio: Secondo Moggi, il Milan ha le carte in regola per diventare campione, ma deve fare un passo in avanti decisivo in termini di audacia. Allegri deve dimostrare di avere “più coraggio” per trasformare i pareggi in vittorie.

Il messaggio è chiaro: per il Milan, il gap tra un piazzamento Champions e la vittoria del titolo passa per un cambio di approccio e una maggiore determinazione sotto porta.