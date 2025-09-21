Modric carica il Milan: il bellissimo messaggio social del croato dopo la vittoria contro l’Udinese – FOTO

Modric ha caricato il Milan attraverso i propri profili social dopo l’importantissima vittoria sul campo dell’Udinese

La serata di sabato sera al Bluenergy Stadium resterà impressa nella mente degli appassionati di calcio, non solo per la convincente vittoria del Milan sull’Udinese, ma soprattutto per un momento di pura emozione e sportività. Al minuto 75, quando il tabellone ha segnalato la sostituzione di Luka Modrić, una standing ovation ha avvolto lo stadio. Un tributo spontaneo e unanime, che ha superato la rivalità sportiva e ha celebrato il talento senza tempo di un vero campione. L’eterno fuoriclasse croato, a 40 anni, ha ancora una volta dimostrato di essere il perno insostituibile del centrocampo rossonero, dominando il gioco con la sua visione di gioco, la sua eleganza e la sua incredibile capacità di dettare i tempi.

La partita, vinta dal Milan con un netto 3-0, è stata un’altra prova della forza e della maturità della squadra allenata da Massimiliano Allegri, con il direttore sportivo Igli Tare che continua a costruire una rosa di assoluto livello. La doppietta di Christian Pulisic e il gol di Youssouf Fofana hanno sigillato un successo meritato e hanno confermato la qualità di un gruppo che punta a traguardi importanti. Ma è stata l’uscita dal campo di Modrić a rubare la scena, a diventare l’immagine simbolo di una serata perfetta. Il centrocampista croato, con la sua classe cristallina, ha incantato un intero stadio, meritando l’applauso scrosciante di tifosi di entrambe le squadre, un gesto di rispetto che raramente si vede sui campi da calcio.

Nella mattinata di domenica, lo stesso Modrić ha voluto condividere le sue sensazioni con i suoi migliaia di follower su Instagram, con un post che ha riassunto l’emozione della vittoria e del tributo ricevuto. Con poche ma significative parole, ha espresso la sua felicità e il suo orgoglio per il risultato ottenuto: “Grande partita della squadra! Forza Milan“. Questo messaggio, ripreso e condiviso da centinaia di migliaia di persone, dimostra ancora una volta l’attaccamento del campione croato alla maglia rossonera e la sua gratitudine per l’affetto ricevuto. L’impatto di Modrić non si limita al campo da gioco, ma si estende alla sfera emotiva e sociale, rendendolo un vero punto di riferimento per i giovani e un esempio di longevità sportiva e passione. La sua figura è un tassello fondamentale nel progetto del Milan, e la sua leadership, unita all’esperienza e al talento, è un ingrediente segreto per il successo della squadra. Il suo ruolo di mentore per i compagni più giovani, la sua professionalità impeccabile e la sua dedizione al lavoro lo rendono un modello per tutti gli atleti. Con Modrić in campo, ogni partita è uno spettacolo, e ogni sua giocata è un tocco di magia.

Il Milan di Allegri e Tare sta vivendo un momento di grande splendore, e la figura di Luka Modrić è la perfetta incarnazione di questo successo. Un successo che non è fatto solo di vittorie, ma anche di valori, di rispetto e di bellezza del gioco.