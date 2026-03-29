Modric al bivio finale: il Milan e Allegri premono per il sì. Cosa filtra sul futuro del croato

Modric, settimane decisive per il futuro del croato in scadenza di contratto a giugno: sensazioni positive sul rinnovo

Il futuro di Luka Modrić al Milan resta il tema caldissimo della primavera rossonera. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il club di via Aldo Rossi è in trepidante attesa della firma del fuoriclasse croato, arrivato la scorsa estate dopo l’addio al Real Madrid. Il contratto attuale, in scadenza al 30 giugno 2026, prevede un’opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione che può essere attivata esclusivamente dal calciatore.

LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Milan

Se la dirigenza rossonera ha già espresso la totale volontà di proseguire il rapporto, il “Pallone d’Oro” si è preso del tempo per riflettere, valutando attentamente le risposte del proprio fisico e le ambizioni personali.

Modric: capitano e guida: il messaggio di Dalic

A gettare benzina sul fuoco delle suggestioni è intervenuto il CT della Croazia, Zlatko Dalic, che dopo l’ultima amichevole contro la Colombia ha blindato il suo leader: «Luka sa meglio di chiunque altro cosa farà. È il nostro capitano e spero ci aiuti al Mondiale 2026 a fare ancora grandi cose». Nonostante i 40 anni suonati, Modrić si è dimostrato un pilastro fondamentale nello scacchiere di Massimiliano Allegri, collezionando già 29 presenze e oltre 2400 minuti in questa Serie A.

Mentre dalla Croazia rimbalzano voci di un possibile ritorno romantico alla Dinamo Zagabria, l’ambiente milanista confida nella “seconda giovinezza” del croato per guidare la squadra anche nella prossima stagione.