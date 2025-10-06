News
Modric rigorista, tanti errori per il Milan: il croato può essere la soluzione? La sua percentuale realizzativa
Modric può essere la soluzione al problema rigori, ecco quanti ne ha segnati in carriera il classe 1985
Il Milan si trova ad affrontare una vera e propria crisi di identità dagli undici metri. L’errore dal dischetto commesso ieri sera da Christian Pulisic, l’attaccante statunitense noto per la sua velocità e il suo fiuto del gol, durante l’intensa sfida contro la Juventus, ha riacceso i riflettori su un dato allarmante: i rossoneri hanno fallito ben 7 degli ultimi 13 rigori calciati.
Pulisic Rientra nel “Tunnel” del Dischetto
La disfatta dal dischetto è diventata una costante per il Diavolo. L’errore di Pulisic non è stato soltanto un’occasione persa per sbloccare l’equilibrio contro i bianconeri, ma rappresenta il suo secondo rigore fallito con la maglia del club lombardo. In un calcio dove i dettagli decidono Scudetti e piazzamenti europei, l’incapacità di capitalizzare i tiri dal dischetto è un peso insostenibile per le ambizioni del Milan.
L’alta percentuale di errori (oltre il 50% negli ultimi 13 tentativi) dimostra una difficoltà strutturale e psicologica che ha coinvolto diversi specialisti designati, minando la fiducia in un momento cruciale. La ricerca di un rigorista affidabile è ora una priorità assoluta per la squadra di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico che ha recentemente preso le redini del club.
Modric è la soluzione giusta?
In questo scenario di incertezza, l’attenzione si sposta su un nome che, nonostante sia un nuovo arrivato, porta con sé l’aura e la freddezza dei grandissimi: Luka Modrić. Il centrocampista croato, vincitore del Pallone d’oro e uno dei registi più eleganti e vincenti della storia recente, è sbarcato a Milano nell’ultima finestra di mercato per portare esperienza e qualità al reparto nevralgico del campo.
Le sue statistiche sui rigori offrono un raggio di speranza per i tifosi del Milan. In carriera, Modric ha messo a segno 24 rigori su 30 calciati. Questa notevole precisione si traduce in una percentuale realizzativa dell’80%, un dato che lo colloca tra i tiratori più affidabili a livello mondiale.
Considerando la fragilità psicologica che sembra affliggere gli attuali rigoristi, affidare la responsabilità dagli undici metri a un campione di tale esperienza e carisma come Luka Modrić potrebbe rappresentare la mossa giusta per spezzare questa maledizione e garantire ai rossoneri i punti preziosi che il dischetto sta negando. Sarà l’esperienza e la classe del campione croato a riportare ordine e fiducia nei momenti decisivi?