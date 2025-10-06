Modric può essere la soluzione al problema rigori, ecco quanti ne ha segnati in carriera il classe 1985

Il Milan si trova ad affrontare una vera e propria crisi di identità dagli undici metri. L’errore dal dischetto commesso ieri sera da Christian Pulisic, l’attaccante statunitense noto per la sua velocità e il suo fiuto del gol, durante l’intensa sfida contro la Juventus, ha riacceso i riflettori su un dato allarmante: i rossoneri hanno fallito ben 7 degli ultimi 13 rigori calciati.

Pulisic Rientra nel “Tunnel” del Dischetto

La disfatta dal dischetto è diventata una costante per il Diavolo. L’errore di Pulisic non è stato soltanto un’occasione persa per sbloccare l’equilibrio contro i bianconeri, ma rappresenta il suo secondo rigore fallito con la maglia del club lombardo. In un calcio dove i dettagli decidono Scudetti e piazzamenti europei, l’incapacità di capitalizzare i tiri dal dischetto è un peso insostenibile per le ambizioni del Milan.

L’alta percentuale di errori (oltre il 50% negli ultimi 13 tentativi) dimostra una difficoltà strutturale e psicologica che ha coinvolto diversi specialisti designati, minando la fiducia in un momento cruciale. La ricerca di un rigorista affidabile è ora una priorità assoluta per la squadra di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico che ha recentemente preso le redini del club.

Modric è la soluzione giusta?

In questo scenario di incertezza, l’attenzione si sposta su un nome che, nonostante sia un nuovo arrivato, porta con sé l’aura e la freddezza dei grandissimi: Luka Modrić. Il centrocampista croato, vincitore del Pallone d’oro e uno dei registi più eleganti e vincenti della storia recente, è sbarcato a Milano nell’ultima finestra di mercato per portare esperienza e qualità al reparto nevralgico del campo.

Le sue statistiche sui rigori offrono un raggio di speranza per i tifosi del Milan. In carriera, Modric ha messo a segno 24 rigori su 30 calciati. Questa notevole precisione si traduce in una percentuale realizzativa dell’80%, un dato che lo colloca tra i tiratori più affidabili a livello mondiale.

Considerando la fragilità psicologica che sembra affliggere gli attuali rigoristi, affidare la responsabilità dagli undici metri a un campione di tale esperienza e carisma come Luka Modrić potrebbe rappresentare la mossa giusta per spezzare questa maledizione e garantire ai rossoneri i punti preziosi che il dischetto sta negando. Sarà l’esperienza e la classe del campione croato a riportare ordine e fiducia nei momenti decisivi?