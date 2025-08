Modric al settimo cielo: «Grato e sorpreso dall’affetto dei tifosi, posso promettere loro questa cosa»

Modric, nuovo centrocampista del Milan, ha parlato al Milan Store di via Dante a Milano: grande emozione per i tanti tifosi presenti

Un’ondata di entusiasmo ha travolto Milano questo pomeriggio, con migliaia di tifosi milanisti in festa per accogliere il loro nuovo idolo: Luka Modric. Il centrocampista croato, fresco di arrivo nel capoluogo lombardo, si è presentato al Milan Store di via Dante, un evento che ha richiamato una folla oceanica, a testimonianza dell’enorme attesa che circonda il suo approdo in rossonero. L’atmosfera era elettrizzante, con cori e applausi scroscianti che hanno accompagnato ogni suo movimento, un vero e proprio abbraccio collettivo che ha lasciato il segno.

A margine dell’evento, dove l’entusiasmo era palpabile e l’aria vibrava di passione, Luka Modric ha avuto modo di scambiare qualche parola con i giornalisti presenti, visibilmente colpito e quasi commosso dalla marea umana che lo ha accolto. Le sue prime dichiarazioni sono state cariche di gratitudine e di un entusiasmo contagioso, un chiaro segnale della sua volontà di ripagare sul campo tutto questo affetto. La curiosità era alta per le sue prime impressioni e per capire quanto fosse rimasto sorpreso da questa accoglienza trionfale.

Quando gli è stato chiesto: “Ti aspettavi questa accoglienza?“, la risposta di Modric è stata immediata e sincera: “Sono contento di vedere così tante persone, sono grato per il loro affetto. Li aspetto a San Siro e spero di ripagarli sul campo“. Parole che suonano come una promessa ai tifosi del Milan, desiderosi di vederlo all’opera e di assistere alle sue giocate illuminanti. La sua gratitudine era palpabile, un segnale forte di un giocatore che non dà nulla per scontato e che è pronto a dare il massimo per la sua nuova maglia.

La sorpresa per una simile manifestazione di affetto, specialmente in un periodo di ferie estive, è stata un tema ricorrente. “Sì. È bello vedere così tante persone per me contando che ci sono tante persone in vacanza a Milano in questo periodo“, ha ammesso il Pallone d’Oro, evidentemente impressionato dalla dedizione dei supporters rossoneri. Un segnale inequivocabile della portata del suo acquisto, un colpo che ha infiammato la piazza e che promette di riaccendere le ambizioni del club. L’impatto di Modric non è solo tecnico, ma anche emotivo, un vero e proprio leader che può trascinare la squadra e l’ambiente.

Un sorriso ha illuminato il volto di Modric quando gli è stata posta una domanda sulla sua conoscenza della lingua italiana: “Parli italiano?“, e la risposta è stata un simpatico: “Un poco, sì“. Un dettaglio che ha strappato sorrisi e applausi, dimostrando la sua volontà di integrarsi e di comunicare direttamente con i suoi nuovi tifosi. Questa piccola ma significativa interazione ha ulteriormente accorciato le distanze tra il campione e la sua nuova gente, creando un legame ancora più forte.

Infine, il momento più atteso: un messaggio diretto ai tifosi, pronunciato in un italiano ancora un po’ incerto ma carico di significato. “Un messaggio in italiano per i tifosi?“, e Modric, con un’espressione decisa, ha risposto: “Ci vediamo a San Siro! Forza Milan!“. Un coro all’unisono si è levato dalla folla, riempiendo via Dante di un’energia indescrivibile. Questo messaggio ai tifosi del Milan è risuonato come un inno, un invito a ritrovarsi tutti insieme allo Stadio San Siro, il tempio del calcio rossonero, per sostenere la squadra in questa nuova entusiasmante avventura.

L’arrivo di Luka Modric al Milan rappresenta un passo fondamentale nella strategia del club, con il nuovo DS Tare e il nuovo allenatore Massimiliano Allegri che puntano a costruire una squadra competitiva e ambiziosa. Le aspettative sono alte, e l’entusiasmo di oggi è solo un piccolo assaggio di ciò che potrebbe accadere. I tifosi del Milan credono fermamente in questo progetto e sono pronti a sostenere la squadra con la passione che da sempre li contraddistingue. L’era Modric è ufficialmente iniziata, e l’aria a Milano profuma già di grandi sfide e di successi.

Fonte: Dichiarazioni raccolte dagli inviati presenti all’evento presso il Milan Store di via Dante, Milano.