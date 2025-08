Modric incantato da Milanello: «Qui i campi sono bellissimi! Adesso voglio solo...» - VIDEO

Modric, nuovo centrocampista del Milan, è rimasto estasiato dalla perfezione dei campi di Milanello: grande entusiasmo per il croato

Il Milan ha finalmente abbracciato il suo nuovo gioiello: Luka Modrić è ufficialmente un giocatore rossonero. L’arrivo del centrocampista croato, un campione senza età, ha scatenato un’ondata di entusiasmo tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Dopo un’attesa febbrile, Modrić ha calcato per la prima volta i campi del Centro Sportivo di Milanello, allenandosi con i suoi nuovi compagni sotto l’occhio attento di Mister Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan.

L’entusiasmo per l’arrivo di Modrić era già palpabile due giorni fa, quando il Milan Store di Via Dante è stato letteralmente preso d’assalto da una folla immensa di tifosi desiderosi di accogliere il loro nuovo idolo. Un vero e proprio bagno di folla che ha dimostrato quanto l’arrivo di un giocatore del calibro di Modrić possa accendere la passione rossonera. La sua esperienza, la sua visione di gioco e la sua innata leadership saranno senza dubbio un valore aggiunto fondamentale non solo in campo, ma anche nello spogliatoio, un esempio per i più giovani e un punto di riferimento per l’intera squadra.

Il nuovo numero 14 rossonero non ha nascosto la sua emozione per l’inizio di questa nuova avventura. In un video esclusivo apparso sui canali social del Milan, Modrić ha commentato la sua prima impressione di Milanello con poche ma significative parole: “È bellissimo, non vedo l’ora di iniziare“. Una dichiarazione che racchiude tutta la sua voglia di mettersi a disposizione della squadra e di contribuire al progetto rossonero.

L’arrivo di Modrić è un chiaro segnale delle ambizioni del Milan, orchestrate dal nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare. La sua presenza è un tassello fondamentale nel percorso di crescita del club, che punta a tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. La sinergia tra la visione di Tare, l’esperienza di Allegri e il talento cristallino di Modrić promette di regalare grandi soddisfazioni ai tifosi.

L’attesa per l’esordio ufficiale è già alle stelle. I tifosi rossoneri non dovranno attendere molto per vedere Modrić in azione con la maglia del Milan. Domenica pomeriggio, alle ore 16.00, il centrocampista croato dovrebbe scendere in campo per la sua prima amichevole con i rossoneri, in una sfida di prestigio contro il Chelsea. Sarà l’occasione per Modrić di mostrare le sue qualità ai tifosi e di iniziare a prendere confidenza con i meccanismi di gioco voluti da Allegri. Questo match sarà un primo test importante per la squadra e un’opportunità imperdibile per ammirare il maestro del centrocampo con i colori rossoneri.

L’acquisto di Modrić non è solo un colpo di mercato, ma un messaggio forte e chiaro al mondo del calcio: il Milan è tornato e vuole essere protagonista. Con un mix di giovani talenti e campioni affermati come Modrić, il futuro si prospetta roseo per il Diavolo.