Modric, il campione senza tempo che gestisce il Milan: a Parma 11 su 11 da titolare. I numeri da primato

Modric faro del Milan e campione senza tempo: il croato a Parma giocherà l’undicesima partita di fila in campionato. I numeri

L’arrivo di Luka Modric al Milan, a 40 anni, aveva sollevato dubbi su una necessaria gestione oculata del suo fisico. Invece, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista croato si è rivelato «Luka l’infaticabile».

È difficile credere che il croato, conoscendo il personaggio, accetti un trattamento diverso dai compagni; anzi, con «qualità, esperienza e carisma» sta guidando il Milan in questa stagione di Serie A.

Modric infaticabile e indispensabile

L’idea iniziale che «Luka Modric potesse sì giocare, ma attuando una gestione più che oculata» è stata spazzata via dai fatti. In questi primi tre mesi di stagione, il croato farà la sua undicesima partita su undici da titolare in Serie A, stasera a Parma.

Invece di essere gestito, è «lui a gestire questo Milan».

Statistiche da primato assoluto

I numeri di Modric sono quelli di un campione senza tempo. Fino a questo momento, solo il 26enne Matteo Gabbia ha giocato più minuti di lui (900 minuti contro gli 875 del croato). Ma questa è l’unica statistica dove il 14 rossonero è secondo.

Modric domina in diverse metriche cruciali, dimostrando una lucidità e influenza di gioco eccezionali:

Primo per passaggi riusciti (38)

Primo per cross tentati (7)

Primo per recuperi (7)

Primo per tocchi (6)

Primo per occasioni create (2)

Primo per passaggi riusciti nella metà campo avversaria (8)

I dati evidenziano come la sua qualità e la sua esperienza stiano facendo la differenza in un Milan che, sebbene Allegri voglia gestirlo, non può fare a meno della sua presenza costante in campo.