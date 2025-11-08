News
Modric, il campione senza tempo che gestisce il Milan: a Parma 11 su 11 da titolare. I numeri da primato
Modric faro del Milan e campione senza tempo: il croato a Parma giocherà l’undicesima partita di fila in campionato. I numeri
L’arrivo di Luka Modric al Milan, a 40 anni, aveva sollevato dubbi su una necessaria gestione oculata del suo fisico. Invece, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista croato si è rivelato «Luka l’infaticabile».
È difficile credere che il croato, conoscendo il personaggio, accetti un trattamento diverso dai compagni; anzi, con «qualità, esperienza e carisma» sta guidando il Milan in questa stagione di Serie A.
Modric infaticabile e indispensabile
L’idea iniziale che «Luka Modric potesse sì giocare, ma attuando una gestione più che oculata» è stata spazzata via dai fatti. In questi primi tre mesi di stagione, il croato farà la sua undicesima partita su undici da titolare in Serie A, stasera a Parma.
Invece di essere gestito, è «lui a gestire questo Milan».
Statistiche da primato assoluto
I numeri di Modric sono quelli di un campione senza tempo. Fino a questo momento, solo il 26enne Matteo Gabbia ha giocato più minuti di lui (900 minuti contro gli 875 del croato). Ma questa è l’unica statistica dove il 14 rossonero è secondo.
Modric domina in diverse metriche cruciali, dimostrando una lucidità e influenza di gioco eccezionali:
- Primo per passaggi riusciti (38)
- Primo per cross tentati (7)
- Primo per recuperi (7)
- Primo per tocchi (6)
- Primo per occasioni create (2)
- Primo per passaggi riusciti nella metà campo avversaria (8)
I dati evidenziano come la sua qualità e la sua esperienza stiano facendo la differenza in un Milan che, sebbene Allegri voglia gestirlo, non può fare a meno della sua presenza costante in campo.