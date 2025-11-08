Connect with us

News

Modric, il campione senza tempo che gestisce il Milan: a Parma 11 su 11 da titolare. I numeri da primato

News

Prime pagine quotidiani sportivi – 8 novembre 2025

News

Classifica Serie A 2025/26 LIVE: Gilardino e il suo Pisa trovano i primi tre punti in campionato

News

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Il Pisa di Gilardino batte la Cremonese e coglie il primo successo in campionato

Calciomercato News

Calciomercato Milan, Acerbi ai margini dell'Inter: addio a zero nel 2026 sempre più vicino. I rossoneri sfruttano l'occasione low cost?

News

Modric, il campione senza tempo che gestisce il Milan: a Parma 11 su 11 da titolare. I numeri da primato

Milan news 24

Published

5 minuti ago

on

By

Modric

Modric faro del Milan e campione senza tempo: il croato a Parma giocherà l’undicesima partita di fila in campionato. I numeri

L’arrivo di Luka Modric al Milan, a 40 anni, aveva sollevato dubbi su una necessaria gestione oculata del suo fisico. Invece, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista croato si è rivelato «Luka l’infaticabile».

È difficile credere che il croato, conoscendo il personaggio, accetti un trattamento diverso dai compagni; anzi, con «qualità, esperienza e carisma» sta guidando il Milan in questa stagione di Serie A.

Modric infaticabile e indispensabile

L’idea iniziale che «Luka Modric potesse sì giocare, ma attuando una gestione più che oculata» è stata spazzata via dai fatti. In questi primi tre mesi di stagione, il croato farà la sua undicesima partita su undici da titolare in Serie A, stasera a Parma.

Invece di essere gestito, è «lui a gestire questo Milan».

Statistiche da primato assoluto

I numeri di Modric sono quelli di un campione senza tempo. Fino a questo momento, solo il 26enne Matteo Gabbia ha giocato più minuti di lui (900 minuti contro gli 875 del croato). Ma questa è l’unica statistica dove il 14 rossonero è secondo.

Modric domina in diverse metriche cruciali, dimostrando una lucidità e influenza di gioco eccezionali:

  • Primo per passaggi riusciti (38)
  • Primo per cross tentati (7)
  • Primo per recuperi (7)
  • Primo per tocchi (6)
  • Primo per occasioni create (2)
  • Primo per passaggi riusciti nella metà campo avversaria (8)

I dati evidenziano come la sua qualità e la sua esperienza stiano facendo la differenza in un Milan che, sebbene Allegri voglia gestirlo, non può fare a meno della sua presenza costante in campo.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.