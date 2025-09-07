Modric, domani impegnato in Nazionale: ecco quando tornerà a Milanello

Modric impegnato con la Nazionale croata. A seguire raggiungerà Milanello per tornare agli ordini di mister Allegri

Il centrocampo rossonero tiene il fiato sospeso per uno dei suoi uomini più rappresentativi. Luka Modric, il talentuoso regista croato, sarà protagonista di un’altra importante sfida con la sua nazionale. L’appuntamento è fissato per lunedì 8 settembre alle ore 20:45, quando la Croazia affronterà il Montenegro in una partita cruciale per le Qualificazioni al Mondiale 2026. Il match, che si giocherà nella cornice dello Stadio Maksimir di Zagabria, vedrà il metronomo del Diavolo scendere in campo per guidare la sua squadra verso un’altra vittoria.

Per il Milan, la pausa per le nazionali è sempre un momento di attenzione. L’allenatore Massimiliano Allegri, noto per la sua pragmatica gestione della rosa, attende il rientro dei suoi giocatori senza infortuni. In questo senso, l’impegno di Modric è osservato con particolare interesse. Il veterano centrocampista, famoso per la sua visione di gioco, la sua eleganza e la sua capacità di dettare i ritmi, è un punto fermo del progetto tecnico di Allegri e del Milan. La sua esperienza e il suo carisma sono elementi fondamentali per il reparto centrale della squadra lombarda, soprattutto in vista dei prossimi impegni di campionato e Champions League.

Il club rossonero, tuttavia, può tirare un sospiro di sollievo: il rientro di Modric è previsto in tempi brevi. Il giocatore, infatti, farà ritorno al centro sportivo di Milanello già nella giornata di martedì, pronto a rimettersi a disposizione di mister Allegri per la preparazione della prossima partita di Serie A. La sua presenza è indispensabile non solo per le sue qualità tecniche, ma anche per il ruolo di leader che ricopre all’interno dello spogliatoio.

Questo impegno internazionale rappresenta l’ennesima conferma del valore di un campione senza tempo come Modric, ma allo stesso tempo tiene alta la guardia in casa Milan. Il club e i tifosi sperano che il croato possa tornare in forma smagliante e senza acciacchi, pronto a indossare nuovamente la maglia del Diavolo per continuare a fare la differenza in campo e ispirare i suoi compagni di squadra. La posta in gioco è alta, sia per la sua nazionale che per i colori rossoneri.