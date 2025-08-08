Modric Milan, Visnadi boccia il croato! Parole chiare, non se lo aspettava nessuno. Il commento

Modric Milan, Gianni Visnadi, noto giornalista, è scettico sull’utilità che potrà avere Luka Modric in rossonero: le dichiarazioni

Il calciomercato Milan è in piena fase di rinnovamento sotto la guida del nuovo tecnico Massimiliano Allegri e del direttore sportivo Igli Tare, e le manovre rossonere stanno generando ampio dibattito tra gli addetti ai lavori e i tifosi. Per fare il punto della situazione, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva il collega Gianni Visnadi, offrendo la sua interessante prospettiva sulle scelte tecniche e di mercato del club di Via Aldo Rossi.

Visnadi ha sottolineato un cambio di rotta tattico piuttosto evidente, evidenziando come Allegri stia puntando fortemente sul contropiede. “Mi pare che Allegri stia puntando molto sul contropiede,” ha affermato Visnadi. “Ha il miglior contropiedista forse d’Europa e parlo di Leao, giocatore di potenza straordinaria. Sfruttarlo anziché metterlo in condizioni di essere nocivo alla squadra mi pare una mossa molto intelligente.” Questa dichiarazione evidenzia la volontà di Allegri di valorizzare al massimo le qualità individuali di Rafael Leao, sfruttando la sua velocità e la sua capacità di rompere le linee avversarie in ripartenza. L’obiettivo è chiaro: trasformare un potenziale punto debole (la tendenza di Leao a giocare a volte in modo isolato) in un’arma letale per la squadra. La questione centrale rimane però il ruolo del centravanti: “poi vediamo quale sarà il centravanti a fine mercato. Non si fida di ripartire da Gimenez che nonostante grandi premesse ha steccato”. Questo indica che la ricerca di un nuovo attaccante centrale è una priorità assoluta per il Milan e per Tare, con Gimenez che, nonostante le aspettative iniziali, non sembra aver convinto appieno il tecnico e la dirigenza.

Passando al capitolo dei nuovi acquisti, Visnadi ha espresso alcune perplessità, sottolineando la perdita di giocatori chiave e la necessità di un’attenta valutazione dei nuovi innesti. “A oggi il Milan ha perso due giocatori molto importanti,” ha dichiarato. Sebbene non abbia specificato i nomi, è chiaro il riferimento a partenze significative che hanno lasciato un vuoto nella rosa. Tra i volti nuovi, spicca il nome di Jashari. “Jashari dicono tutti che sia molto bravo, io non me la sento di dare un giudizio definitivo perché è un giocatore che conosco troppo poco ma se il Milan l’ha voluto con tanta insistenza evidentemente è perché è quello che serviva a centrocampo.” L’acquisto di Jashari è stato evidentemente frutto di una precisa strategia da parte del club e del DS Tare, volto a colmare una lacuna specifica a centrocampo. Tuttavia, Visnadi ha sollevato un punto cruciale riguardo la filosofia di costruzione della squadra: “C’è da sostituire uno che ha fatto molto bene e non dimentichiamoci che negli anni il Milan sia passato da Kessie, Tonali, Reijnders ai giocatori di quest’anno. Non è questo il modo di costruire le squadre, i giocatori migliori si conservano.” Questa critica è piuttosto diretta e riguarda la politica di cessione dei migliori talenti, un trend che, secondo Visnadi, non favorisce la continuità e la solidità di una squadra che ambisce a grandi traguardi. Infine, sulla suggestione Modric, il commento è stato piuttosto freddo: “Tanti puntano su Modric, io onestamente da lui non mi aspetto moltissimo.” Ciò suggerisce una certa cautela e scetticismo sull’impatto che un giocatore con l’età e il curriculum di Luka Modric potrebbe avere nel Milan di Allegri.

In sintesi, l’analisi di Gianni Visnadi offre uno spaccato interessante sulle sfide che attendono il Milan in questa stagione. Le strategie tattiche di Allegri, la ricerca di un centravanti affidabile, e la necessità di una gestione oculata del mercato da parte di Tare saranno i pilastri fondamentali per determinare il successo dei rossoneri.