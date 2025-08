Modric Milan, bagno di folla per il nuovo acquisto rossonero! Via Dante invasa dai tifosi. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Un vero e proprio bagno di folla ha accolto Luka Modrić in centro a Milano. Il fuoriclasse croato, ormai volto noto in rossonero, ha fatto la sua prima apparizione ufficiale allo store del club in via Dante, scatenando un’autentica euforia tra i tifosi del Milan. Centinaia di sostenitori, assiepati fin dalle prime ore del mattino, hanno riempito la strada, creando un’atmosfera da grande evento che ha confermato ancora una volta la passione e il calore del pubblico milanista.

All’arrivo di Modrić, un’ovazione assordante ha rotto il silenzio della via. I cori e gli applausi si sono fatti incessanti, con i tifosi che hanno acclamato il loro nuovo idolo sventolando bandiere e sciarpe rossonere. Il centrocampista, visibilmente emozionato, ha risposto al calore della gente con sorrisi e saluti, dedicando tempo e attenzione a tutti coloro che erano lì per vederlo. Questo primo contatto diretto con la tifoseria ha segnato un momento di grande impatto emotivo, consolidando un legame che si era già formato con l’annuncio del suo arrivo.

L’evento non è stato solo una semplice passerella, ma ha rappresentato un simbolo delle nuove ambizioni del Milan. La presenza di un campione del calibro di Modrić non è solo un acquisto tecnico, ma un messaggio forte lanciato al mondo del calcio. I tifosi hanno percepito questa ventata di entusiasmo e hanno risposto con la loro solita, inesauribile passione. La giornata si è conclusa con il croato che, dopo aver firmato maglie e autografi, ha ringraziato tutti per l’incredibile accoglienza. Un inizio da sogno per il suo nuovo capitolo in rossonero.