Modric Milan, il retroscena raccontato da Fabrizio Romano: «Qualcuno voleva convincerlo a non firmare con i rossoneri». Le ultime

La scelta di Luka Modrić di approdare al Milan ha un sapore d’altri tempi. A confermare la natura quasi romantica di questo trasferimento è stato il noto esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, che ha descritto l’impegno del croato come “un amore molto raro da trovare oggi” nel calcio moderno. Un sentimento che va oltre i semplici calcoli economici e le ambizioni di breve termine.

Nonostante il giocatore, che si avvicina ai 40 anni, sia stato consigliato da amici e persone a lui vicine di ragionare attentamente sulla destinazione, Modrić ha deciso di abbracciare la causa rossonera senza Champions League. La situazione ambientale del club, spesso definita come “difficile” da chi non la vive dall’interno, non lo ha spaventato. Un aspetto che testimonia una motivazione profonda e una fiducia incrollabile nel progetto del Milan.

Modrić, infatti, non si è trasferito per un semplice contratto. Il suo impegno è totale e si sta manifestando su più fronti, non soltanto a livello di prestazioni in campo. Oltre a dare il suo contributo tecnico con la classe e l’esperienza che lo contraddistinguono, il Pallone d’Oro 2018 sta svolgendo un ruolo di vero e proprio mentore per i compagni. Con l’atteggiamento di un leader silenzioso, sta aiutando i giovani a comprendere l’importanza di vestire la maglia rossonera, e a cogliere il potenziale che il Milan può esprimere in questa stagione.

La sua dedizione è una risorsa inestimabile per il club e per Massimiliano Allegri, il tecnico rossonero che può contare su una guida d’eccezione sia in campo che nello spogliatoio. La presenza di un campione del suo calibro, pronto a mettersi in gioco e a sacrificarsi per la causa, infonde sicurezza e professionalità. Un segnale forte per tutta la squadra, che trova in Modrić un punto di riferimento per capire l’importanza di ogni partita e di ogni allenamento, con l’obiettivo di raggiungere gli obiettivi stagionali.