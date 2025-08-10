Modric Milan, oggi è il giorno del croato: Allegri lo lancia contro il Chelsea, ecco dove giocherà il croato

Modric Milan, contro il Chelsea Massimiliano Allegri è pronto a lanciare il centrocampista croato: l’ex Real Madrid giocherà mezzala

Dopo l’esordio di Ardon Jashari ieri contro il Leeds a Dublino, è finalmente il giorno di Luka Modrić. L’attesissimo debutto del fuoriclasse croato con la maglia del Milan è fissato per oggi alle ore 16:00, in un’amichevole di prestigio che vedrà i rossoneri affrontare il Chelsea a Londra. L’arrivo di Modrić, fortemente voluto dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e dal tecnico Massimiliano Allegri, segna un momento cruciale nella nuova era del club meneghino.

L’entusiasmo è palpabile tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Dopo una carriera leggendaria al Real Madrid, culminata con numerosi successi in Champions League, Modrić porta con sé un bagaglio di esperienza e qualità tecniche inestimabile. La sua presenza in campo è destinata a elevare il livello del centrocampo rossonero, offrendo a mister Allegri nuove e affascinanti soluzioni tattiche.

Secondo quanto riportato stamattina da La Gazzetta dello Sport, il campione croato scenderà in campo dal primo minuto nel 3-5-1-1 studiato da Massimiliano Allegri. Modrić sarà schierato come mezzala sinistra, una posizione che gli permetterà di esprimere al meglio la sua visione di gioco, la sua capacità di dettare i ritmi e i suoi proverbiali passaggi filtranti. Al suo fianco, in cabina di regia, ci sarà il giovane e promettente Samuele Ricci, chiamato a orchestrare il gioco davanti alla difesa. A completare il trio di centrocampo, sulla destra, troveremo il dinamico Youssouf Fofana, un altro innesto chiave per la squadra.

Il match odierno contro il Chelsea sarà un’occasione importante per mister Allegri per valutare lo stato di forma dei suoi uomini e per integrare i nuovi acquisti. Il tecnico livornese, infatti, darà spazio a numerosi giocatori che non hanno partecipato all’amichevole di ieri o che hanno giocato solo pochi minuti. Tra i nomi che vedremo in campo ci saranno certamente Fofana Loftus-Cheek, la cui fisicità e intelligenza tattica saranno fondamentali, il talento puro di Rafael Leão, il giovane e promettente Davide Bartesaghi, e l’insuperabile Mike Maignan tra i pali. Anche Alexis Saelemaekers, Samuele Ricci e Filippo Terracciano, che hanno avuto un minutaggio limitato contro il Leeds, avranno la possibilità di mettersi in mostra.

Tuttavia, è innegabile che tutti gli occhi saranno puntati su Luka Modrić. Il suo esordio con la maglia rossonera è l’inizio di una nuova avventura, ricca di aspettative e speranze. I tifosi del Milan sognano che l’esperienza e la classe del campione croato possano essere il catalizzatore per un ritorno ai vertici del calcio italiano ed europeo. La sinergia tra i volti nuovi come Modrić e le conferme di giocatori chiave, sotto la guida sapiente di Allegri e la visione di Tare, promette di regalare un Milan competitivo e ambizioso per la stagione che sta per iniziare.