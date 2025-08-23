Modric Milan, piovono conferme assolute! Allegri ha deciso, succederà stasera contro la Cremonese

Modric Milan, arrivano importanti conferme sulla decisione di Allegri di lanciare il centrocampista croato dal primo minuto

Il calcio italiano si riaccende e l’attesa è alle stelle. Oggi, con l’inizio ufficiale della Serie A 2025/26, i riflettori sono puntati su una stagione che promette grandi emozioni. Un’attesa palpabile che coinvolge non solo i tifosi, ma l’intero panorama sportivo nazionale. Tra le partite più attese del fine settimana, spicca sicuramente l’esordio del Milan, che a San Siro ospita la Cremonese. L’atmosfera è carica di aspettative, come testimonia il titolo de La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina: “Fateci divertire“, un appello che risuona come un augurio per uno spettacolo degno del calcio che tutti amano. La rosea si sofferma in particolare sul Milan, rivelando dettagli che hanno fatto esplodere l’entusiasmo tra i sostenitori rossoneri.

La prima notizia che ha infiammato l’ambiente è la sensazione di un sold out per la partita di oggi. San Siro si prepara a vestirsi a festa, con tutti i settantamila e più posti pronti a essere occupati dai tifosi milanisti, desiderosi di supportare la squadra fin dal primo fischio. Ma l’emozione più grande, quella che ha fatto sognare ad occhi aperti, è la conferma che il campione croato Luka Modric scenderà in campo dal primo minuto. Un colpo di mercato che ha scosso le fondamenta del calcio europeo, portato a termine dal nuovo direttore sportivo Igli Tare, artefice di un’operazione che ha dimostrato ambizione e lungimiranza. Il nuovo Milan di Massimiliano Allegri si presenta così con un’arma in più, un cervello di centrocampo capace di dettare i ritmi e inventare giocate decisive. La presenza di un veterano di tale caratura al fianco di talenti emergenti come Pulisic e Leao crea un mix esplosivo che promette scintille.

Il ritorno di Allegri sulla panchina rossonera, dopo anni di successi in bianconero, rappresenta un altro punto focale di questa nuova era milanista. Il tecnico toscano, noto per la sua pragmatica efficacia e la capacità di gestire i campioni, ha avuto il compito di plasmare una squadra che potesse competere su tutti i fronti. L’arrivo di Modric, voluto fortemente sia da Allegri che da Tare, dimostra come la società abbia deciso di investire su giocatori di esperienza e qualità, capaci di fare la differenza non solo in campo, ma anche nello spogliatoio. I riflettori sono puntati anche sulla Cremonese, squadra che, pur essendo un’outsider, ha dimostrato di avere un carattere combattivo. Tuttavia, l’entusiasmo attorno al Milan è travolgente, alimentato da un mercato che ha visto Tare operare con sapienza e discrezione. L’obiettivo dichiarato è tornare a primeggiare in Italia. L’esordio di oggi è solo il primo passo di un lungo percorso, ma le premesse sono a dir poco entusiasmanti. I rossoneri sono pronti a far sognare, con una squadra che sembra finalmente un mix di gioventù, esperienza e, soprattutto, talento cristallino.