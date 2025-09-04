Modric Milan, Tacchinardi elogia il croato: parole al miele per il campione ex Real Madrid

Modric Milan, Alessio Tacchinardi, ex calciatore e noto opinionista, ha elogiato il centrocampista croato: le sue dichiarazioni

L’eco delle parole di Alessio Tacchinardi nel corso della trasmissione televisiva Pressing risuona con forza nel panorama calcistico italiano. L’ex centrocampista della Juventus, noto per la sua visione lucida e la sua capacità di analisi, ha tracciato un ritratto entusiastico di Luka Modric, definendolo un giocatore di un’altra categoria, capace di trasmettere serenità con il suo calcio. Un’osservazione, quella di Tacchinardi, che va ben oltre la semplice ammirazione, trasformandosi in una vera e propria riflessione su ciò che significa la presenza di un campione di tale calibro in una squadra come il Milan.

Le dichiarazioni di Tacchinardi arrivano in un momento di grande fermento per il club rossonero. Con l’arrivo del nuovo direttore sportivo Igli Tare e Massimiliano Allegri come allenatore, il Milan sta vivendo una fase di profonda trasformazione. L’obiettivo è chiaro: tornare ai vertici del calcio europeo, e per farlo servono campioni in grado di fare la differenza. Ed è qui che la figura di Luka Modric si inserisce perfettamente nel discorso. Il centrocampista croato rappresenta un archetipo di ciò che serve a questa squadra: un leader tecnico, un punto di riferimento in mezzo al campo, capace di gestire i ritmi di gioco e di risolvere le situazioni più complesse.

Le parole di Tacchinardi – “Nei momenti difficili, palla lui e palla in banca” – sottolineano proprio questa qualità, l’affidabilità di Modric nei momenti cruciali della partita. Una dote che si sposa perfettamente con la filosofia di gioco di Allegri, da sempre propenso a valorizzare i talenti in grado di sbloccare le partite con una giocata. La visione di Tare, invece, si concentra sulla costruzione di una rosa solida e competitiva, e l’esperienza di un veterano come Modric è un valore aggiunto inestimabile per la crescita dei giovani talenti del Milan.

Le parole di Tacchinardi sono un inno al calcio di un’altra epoca, fatto di eleganza, visione di gioco e leadership. Qualità che il Milan di Allegri e Tare cerca disperatamente per tornare a splendere.