Modric Milan, il centrocampista croato sta dominando in Serie A: i suoi dati sono semplicemente impressionanti. Ultimissime

Luka Modric è la prova vivente che il talento e la professionalità non conoscono età. Il centrocampista croato, appena quarantenne, sta letteralmente riscrivendo le regole della longevità e dell’eccellenza nel calcio moderno. Modric si è messo in mostra non solo per l’abituale qualità e lucidità, ma soprattutto per la pulizia nel tocco del pallone, un fattore che ha garantito al Milan un possesso palla decisivo per rifiatare e gestire il ritmo della gara.

L’apporto di Modric va ben oltre l’impressione visiva. I suoi numeri in questo inizio di stagione sono quelli che la maggior parte dei grandi campioni può solo sognare, rendendolo un vero e proprio dominatore statistico del campionato.

Il croato è attualmente primo per intercetti in Serie A, dimostrando una fase di non possesso e una lettura del gioco fuori dal comune. È inoltre al vertice per passaggi riusciti, a testimonianza della sua infallibile precisione. La sua leadership tecnica si conferma anche nel dato relativo ai possessi guadagnati e nei passaggi riusciti nella metà campo avversaria che riescono a rompere le linee difensive.

Insomma, il giocatore è il leader tecnico e carismatico indiscusso del Milan di Massimiliano Allegri.

L’impatto del suo arrivo e la sua straordinaria longevità hanno guadagnato le lodi della stampa nazionale. Un patto che, a 40 anni, sta portando il Milan in cima al calcio italiano.