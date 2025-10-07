Connect with us

News

Modric Milan, il centrocampista croato sta dominando in Serie A: i suoi dati sono semplicemente impressionanti

Calciomercato News

Monte ingaggi Milan, il dato fa sorridere Furlani! Decisive quelle due cessioni, conti assolutamente in ordine. Il dettaglio

News

Leao, quale la reazione del portoghese dopo il confronto con Allegri allo Stadium? Nessun caso ma il portoghese deve dimostrare questa cosa

Calciomercato News

Origi lascia definitivamente il Milan? Accordo quasi raggiunto, l'ultima novità sul belga indirizzo il futuro dell'ex Liverpool

Calciomercato News

Mercato Milan, aneddoto Odogu: i rossoneri l'hanno strappato ad un altro club di Serie A. Importantissima rivelazione

News

Modric Milan, il centrocampista croato sta dominando in Serie A: i suoi dati sono semplicemente impressionanti

Milan news 24

Published

2 giorni ago

on

By

Modric

Modric Milan, il centrocampista croato sta dominando in Serie A: i suoi dati sono semplicemente impressionanti. Ultimissime

Luka Modric è la prova vivente che il talento e la professionalità non conoscono età. Il centrocampista croato, appena quarantenne, sta letteralmente riscrivendo le regole della longevità e dell’eccellenza nel calcio moderno. Modric si è messo in mostra non solo per l’abituale qualità e lucidità, ma soprattutto per la pulizia nel tocco del pallone, un fattore che ha garantito al Milan un possesso palla decisivo per rifiatare e gestire il ritmo della gara.

L’apporto di Modric va ben oltre l’impressione visiva. I suoi numeri in questo inizio di stagione sono quelli che la maggior parte dei grandi campioni può solo sognare, rendendolo un vero e proprio dominatore statistico del campionato.

Il croato è attualmente primo per intercetti in Serie A, dimostrando una fase di non possesso e una lettura del gioco fuori dal comune. È inoltre al vertice per passaggi riusciti, a testimonianza della sua infallibile precisione. La sua leadership tecnica si conferma anche nel dato relativo ai possessi guadagnati e nei passaggi riusciti nella metà campo avversaria che riescono a rompere le linee difensive.

Insomma, il giocatore è il leader tecnico e carismatico indiscusso del Milan di Massimiliano Allegri.

L’impatto del suo arrivo e la sua straordinaria longevità hanno guadagnato le lodi della stampa nazionale. Un patto che, a 40 anni, sta portando il Milan in cima al calcio italiano.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.