Modric Milan, il croato spiega le ragioni dietro la scelta del club rossonero: parole che sorprendono!

Modric Milan, il centrocampista croato ha spiegato le ragioni che l’hanno spinto ad accettare il club rossonero dopo l’addio al Real Madrid

Un colpo di mercato che ha scosso il mondo del calcio: Luka Modrić è un nuovo giocatore del calciomercato Milan. Il campione croato, che compirà 40 anni a settembre, ha scelto i rossoneri come nuova tappa della sua carriera dopo anni leggendari al Real Madrid, un’epopea costellata di trofei e uno storico Pallone d’Oro. L’arrivo di Modrić a Milano non è solo un rinforzo tecnico di altissimo livello, ma un segnale forte delle ambizioni del club, con Tare nel ruolo di nuovo Direttore Sportivo e Allegri in panchina a guidare la squadra verso nuovi successi.

L’entusiasmo attorno a Modrić è palpabile, e le sue prime parole da rossonero, rilasciate in un’intervista esclusiva a DAZN, dipingono il quadro di un atleta instancabile, spinto da una passione inesauribile. Interrogato sul segreto della sua longevità e del suo amore incrollabile per il gioco, nonostante un palmarès già stratosferico e i 39 anni sulle spalle, Modrić non ha esitato a rivelare la sua filosofia:

“Sì, è sicuramente così. Questo è il motivo per cui cerco nuove sfide. Ecco perché voglio continuare a giocare e a competere ad alto livello. È per l’amore verso il calcio, ho ancora passione e motivazione per quello che faccio. Magari avrei potuto fare una scelta più facile, sarei potuto andare in altri campionati non così competitivi, ma non sarebbe stato da me. Non è il mio modo di fare. Quando gioco a calcio voglio farlo al più alto livello possibile. Quando non sarò più in grado smetterò, ma, come ti ho detto, mi sento molto bene, amo questo gioco, ho passione e motivazione e queste sono le ragioni per cui sono qui.”

Queste parole offrono uno spaccato profondo della mentalità di un vero fuoriclasse. Modrić avrebbe potuto optare per un campionato meno esigente, magari con un ingaggio elevato ma meno pressioni competitive. Invece, la sua scelta di Milanello testimonia una sete inesauribile di agonismo e la volontà di mettersi ancora alla prova nel calcio che conta. L’arrivo di un giocatore con la sua visione di gioco, la sua intelligenza tattica e la sua capacità di dettare i ritmi sarà fondamentale per il Milan di Allegri, offrendo un’opzione di primissimo livello per la costruzione del gioco a centrocampo.

L’esperienza di Modrić, unita alla sua innegabile leadership, sarà cruciale per un Milan che punta a consolidarsi ai vertici del calcio italiano ed europeo. La sua presenza in campo e nello spogliatoio rappresenterà un valore aggiunto inestimabile, un faro per i giovani e un punto di riferimento per l’intera squadra. La mossa di Tare, il nuovo DS, di assicurarsi un calibro di tale portata, dimostra la volontà di costruire un Milan competitivo e ambizioso, capace di attrarre i migliori talenti e di puntare ai massimi obiettivi.

L’acquisto di Modrić non è solo un affare di campo, ma un messaggio forte al mondo del calcio: il Milan è tornato ad essere una destinazione ambita per i grandi campioni, un club che offre nuove sfide e l’opportunità di scrivere altre pagine di storia. L’intera tifoseria rossonera è in fermento, pronta ad accogliere il proprio nuovo idolo e a sognare in grande con il maestro croato al centro del campo.

L’INTERVISTA DI MODRIC