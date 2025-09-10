Modric Milan, Allegri pazzo del croato: il retroscena da Milanello non lascia dubbi. La ricostruzione

Modric Milan, Massimiliano Allegri pazzo del campione croato: il retroscena da Milanello non lascia alcun dubbio

Luka Modric ha spento 40 candeline. Non si tratta di un semplice compleanno, ma di un traguardo che segna un’epoca nel calcio mondiale, celebrato con i suoi cari all’indomani della sua 190esima gara con la Croazia. Un’occasione speciale che ha visto il centrocampista croato protagonista nella vittoria per 4-0 contro il Montenegro, dove ha messo a segno un assist per il primo gol dei suoi. Adesso, il fuoriclasse del calcio mondiale è pronto a rimettersi al lavoro a Milanello per preparare il prossimo, importante impegno contro il Bologna. L’arrivo di Modric al Milan, sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri, ha scatenato un’ondata di entusiasmo tra i tifosi rossoneri, che sognano di vedere il loro idolo incantare ancora una volta sui campi della Serie A.

Le parole di Carlos Passerini: la grandezza di Modric oltre i piedi

L’eco del suo arrivo ha attraversato i confini nazionali, e il Corriere della Sera, per voce di Carlos Passerini, ha analizzato in profondità la figura di Modric e il suo impatto sul Milan. Passerini sottolinea come le qualità del campione croato non si limitino alla sua classe immensa e ai suoi piedi fatati. La sua grandezza, infatti, risiede anche in una umiltà e dedizione fuori dal comune, elementi che lo hanno reso un’icona non solo per il suo talento, ma anche per il suo spirito di sacrificio.

La questione della tenuta atletica a 40 anni è un tema che viene affrontato con lucidità, ma l’articolo evidenzia come, almeno per il momento, non rappresenti un problema. La Serie A non è la Champions League, e i ritmi più bassi del campionato italiano permettono a un giocatore della sua esperienza e intelligenza di gestire al meglio le proprie energie.

Massimiliano Allegri, Igli Tare e il futuro di Modric

Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan, stravede per il centrocampista croato. È convinto che, anche a quarant’anni, Luka Modric possa essere l’uomo in più del suo Diavolo. Un’intuizione che testimonia la fiducia del tecnico nel talento e nell’esperienza del giocatore, capace di cambiare le sorti di una partita con una singola giocata. L’arrivo di Modric è stato un colpo da maestro per il nuovo direttore sportivo Igli Tare, che ha saputo portare a Milano un giocatore dal valore inestimabile, sia in campo che nello spogliatoio. Il suo apporto, infatti, non sarà limitato solo alle prestazioni in campo: la sua leadership, la sua mentalità vincente e la sua professionalità serviranno da esempio per i giovani talenti del Milan, che potranno apprendere da uno dei più grandi centrocampisti della storia del calcio.

Un’eternità rossonera: il sogno del Milan e dei suoi tifosi

La storia di Luka Modric al Milan è appena iniziata, ma le premesse sono entusiasmanti. Il suo arrivo rappresenta un segnale forte e chiaro da parte della società: il Milan vuole tornare a competere ai massimi livelli, puntando su un mix di esperienza e giovani talenti. L’obiettivo è quello di tornare a vincere, e con un campione come Modric in campo, ogni traguardo sembra più vicino. I tifosi rossoneri sognano un’altra stagione da protagonisti, sperando che la magia del pallone d’oro croato possa illuminare il San Siro e riportare il Milan dove merita di stare: sul tetto d’Italia e d’Europa.