Modric incanta con la Croazia: 82 minuti in campo e un assist. Il resoconto del match

Modric, nuovo centrocampista del Milan, continua ad incantare con la Croazia: 82 minuti in campo e un assist

Non c’è un’età per la classe, e Luka Modrić ne è la prova vivente. Il centrocampista croato, che il tempo sembra aver dimenticato, continua a incantare con la maglia della sua Nazionale, dimostrando che il suo talento è immarcescibile. In una notte che ha visto la Croazia trionfare nel derby dei Balcani contro il Montenegro, il capitano ha firmato una prestazione da fuoriclasse, ispirando la vittoria per 4-0 dei suoi. La gara, valida per il gruppo di Qualificazione ai Mondiali 2026, si è disputata nello storico Stadion Maksimir di Zagabria, e ha consolidato la leadership della Croazia, ora a punteggio pieno con 6 punti nel girone.

La partita ha mostrato ancora una volta la centralità di Modrić nel gioco del CT Zlatko Dalić. La prima rete, siglata da Kristijan Jakić, porta la sua inconfondibile firma. Al suo 190° gettone con la Croazia, un traguardo che lo rende il recordman di presenze della sua Nazionale, Modrić ha illuminato il campo con un assist di precisione chirurgica, servendo il compagno per il gol che ha sbloccato l’incontro. Un’azione che ha messo in mostra la sua visione di gioco e la capacità di incidere anche a distanza di anni, smentendo chi lo dava per finito.

Nel secondo tempo, la squadra croata ha completato l’opera, approfittando della superiorità numerica per chiudere definitivamente i conti. L’attacco del CT Dalic ha dilagato, portando a segno altre tre reti. Il raddoppio è arrivato grazie a un colpo di testa di Andrej Kramarić, mentre un sfortunato autogol di Marko Kuc ha segnato il 3-0. Il sigillo finale è stato messo da Ivan Perišić, che nel recupero ha fissato il punteggio sul 4-0, suggellando una prestazione corale e convincente.

Per i tifosi del Milan, l’euforia per la prestazione di Modrić è mista a grande attesa. Il giocatore, infatti, farà ritorno a Milano nella giornata di domani, e si unirà al gruppo rossonero a Milanello già mercoledì per preparare la prossima sfida di campionato contro il Bologna. L’arrivo di Modrić nel Milan, voluto fortemente dal nuovo DS Igli Tare e dall’allenatore Massimiliano Allegri, ha già acceso l’entusiasmo tra i tifosi. Con la sua esperienza, la sua leadership e le sue qualità tecniche, Modrić si presenta come un rinforzo di assoluto livello, in grado di innalzare il tasso tecnico e la mentalità vincente della squadra rossonera, portando con sé quell’aura da campione che solo pochi giocatori possono vantare.