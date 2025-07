Modric Milan, Pulisic non ha dubbi: «Giocatore eccezionale, ecco cosa porterà alla squadra»

Modric Milan, Christian Pulisic, esterno dei rossoneri, ha elogiato l’arrivo del centrocampista croato: parole al miele

Christian Pulisic, l’esterno americano del Milan, ha espresso il suo entusiasmo per l’imminente arrivo di Luka Modric in rossonero. In un’intervista esclusiva rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Pulisic ha tessuto le lodi del centrocampista croato, sottolineandone le qualità tecniche, la leadership e l’esperienza come elementi chiave per il successo del nuovo Milan sotto la guida del neo-allenatore Massimiliano Allegri e del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare.

Le parole di Pulisic riflettono un’attesa palpabile nell’ambiente milanista per l’innesto di un campione del calibro di Modric. “Porterà esperienza, una dote indispensabile durante le partite,” ha dichiarato Pulisic, evidenziando come la vasta esperienza di Modric a livelli altissimi, maturata in anni di successi con il Real Madrid e la nazionale croata, sarà fondamentale per gestire i momenti cruciali delle partite. Questa maturità tattica e la capacità di leggere il gioco sono aspetti che Pulisic ritiene cruciali per elevare il livello della squadra.

Il talento di Modric è un aspetto che Pulisic ammira da tempo. “Da anni è un giocatore di eccezionale qualità: lo guardavo giocare da tifoso, poi l’ho anche affrontato,” ha rivelato l’americano. Questa duplice prospettiva – quella del fan ammirato e quella dell’avversario sul campo – conferisce ancora più peso alle sue parole. La difficoltà di “togliergli la palla” è un chiaro indicatore della sua maestria nel possesso palla e della sua visione di gioco, capacità che permetteranno al Milan di controllare il ritmo delle partite e costruire azioni offensive con maggiore efficacia.

Ma oltre alle indubbie capacità tecniche, Pulisic ha posto l’accento anche sul ruolo di Modric come leader. “In più è un leader che darà al Milan continuità di rendimento e concretezza,” ha affermato l’esterno rossonero. La presenza di una figura carismatica come Modric sarà cruciale nello spogliatoio, un elemento di congiunzione tra i giovani talenti del Milan e i veterani. La sua capacità di ispirare i compagni e mantenere alta la concentrazione sarà un fattore determinante per affrontare una stagione impegnativa su più fronti, tra campionato e coppe europee.

L’arrivo di Modric, voluto fortemente dal nuovo DS Igli Tare e in linea con la visione tattica del nuovo tecnico Allegri, segna un’ulteriore spinta verso l’obiettivo di riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo. La sua influenza si estenderà ben oltre il campo da gioco. Come sottolineato da Pulisic, Modric “Sarà prezioso dentro e fuori dal campo.” Questo significa che la sua professionalità, la sua dedizione e la sua mentalità vincente saranno un esempio per tutta la squadra, contribuendo a creare un ambiente ancora più competitivo e ambizioso.

In sintesi, le parole di Christian Pulisic alla Gazzetta dello Sport dipingono un quadro chiaro dell’entusiasmo e delle aspettative che circondano l’arrivo di Luka Modric al Milan. Un acquisto che promette di portare non solo classe cristallina e esperienza inestimabile, ma anche quella leadership e concretezza necessarie per il Milan di Allegri e Tare per inseguire i suoi più grandi obiettivi.

L’INTERVISTA DI PULISIC