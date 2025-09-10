Modric Milan, le parole di Passerini sulla stagione che aspetta il campione croato. Segui le ultimissime sul club rossonero

Un compleanno da leggenda e una carriera che non smette di stupire. Luka Modric, l’eterno centrocampista croato, ha celebrato ieri i suoi 40 anni, festeggiando l’importante traguardo insieme alla sua famiglia. La festa arriva all’indomani di una prestazione da incorniciare con la sua nazionale, la Croazia, che ha trionfato per 4-0 sul Montenegro, in una partita che ha visto il fuoriclasse del Milan fornire un assist per il primo gol e celebrare la sua 190ª presenza in campo internazionale.

Il ritorno di Modric a Milanello non è solo il rientro di un campione, ma l’inizio di una stagione che lo vedrà affrontare una doppia sfida. Su questa prospettiva si è concentrato il giornalista Carlos Passerini sulle colonne del Corriere della Sera.

La prima sfida, secondo Passerini, è quella di “riportare in alto la squadra per la quale tifava da bambino quando scappava dalla guerra nei Balcani”. L’arrivo di Modric al Diavolo ha un forte significato emotivo, rappresentando il coronamento di un sogno di gioventù e un’occasione per lasciare un segno indelebile in un club che ha sempre ammirato.

La seconda sfida, non meno importante, è raggiungere il top con la sua nazionale nel Mondiale che si terrà la prossima estate negli Stati Uniti, Messico e Canada. A dispetto delle sue 40 primavere, l’ambizione di Modric è intatta, e il suo rendimento in campo lo dimostra. Come ha sottolineato Passerini, la sua gestione da parte del tecnico Massimiliano Allegri si è rivelata più semplice del previsto. L’ipotesi iniziale di un’autonomia limitata a 40 minuti è stata smentita dai fatti: Modric ha giocato 74 minuti al debutto e addirittura 90 nella sfida contro il Lecce, dove ha servito l’assist per il gol di Loftus-Cheek. La sua esperienza, la sua classe e la sua resistenza fisica lo rendono un elemento cruciale per il centrocampo del Milan, chiamato a guidare il gruppo e a trasmettere la sua mentalità vincente ai compagni.