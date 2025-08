Modric Milan, il croato fissa gli obiettivi: «Non voglio una stagione mediocre, ho questo pensiero grande». Le ultimissime notizie

Le dichiarazioni di Luka Modric nella sua prima conferenza stampa da nuovo acquisto del Milan hanno subito chiarito le sue ambizioni e la sua mentalità vincente. Il centrocampista croato non ha usato giri di parole per delineare gli obiettivi che si è posto con la maglia rossonera.

“Ho detto così perché tutti ci ricordiamo del Milan come una delle squadre migliori al mondo,” ha esordito Modric, sottolineando la necessità di non accontentarsi di risultati inferiori alla grandezza del club. “Non bisogna accontentarsi di una stagione mediocre o di qualificarci alla Champions.” La sua visione è chiara e non ammette compromessi, ma è anche bilanciata da un’umiltà pragmatica. “Per quanto riguarda la mia visione del Milan, bisogna essere anche umili: bisogna lavorare sodo per riportare la squadra ad alti livelli.”

Modric ha portato con sé una mentalità da leader e una forte competitività. “Sono molto competitivo, voglio portare questo alla squadra,” ha affermato con decisione. Per il fuoriclasse croato, la qualificazione in Champions League è solo un punto di partenza. “L’obiettivo minimo è la qualificazione in Champions, ma il Milan deve lottare per vincere trofei: è il mio obiettivo e deve esserlo anche per chiunque lavori al Milan.” Pur spingendo verso l’eccellenza, Modric ha concluso con un messaggio di coesione: “Ma bisogna rimanere umili e avere un gruppo solido.” Un’affermazione che sottolinea l’importanza del lavoro di squadra per raggiungere i traguardi più prestigiosi.