Modric Milan, parole al miele del nuovo arrivato Jashari: «Sensazione fantastica, da lui voglio apprendere queste cose»

Jashari Milan, il nuovo arrivato ha le idee molto chiare: la promessa fatta ai tifosi rossoneri

Jashari Milan, la spiegazione sul numero 30: «Voglio renderlo storico, l'ho scelto per questo motivo»

Calciomercato Milan, Paganini: Chi tra «Vlahovic e Hojlund? Allegri spinge per questa soluzione»

Jashari Milan, le sue parole fanno gasare i tifosi: il nuovo arrivato ha un grande obiettivo in testa

Modric Milan, parole al miele del nuovo arrivato Jashari: «Sensazione fantastica, da lui voglio apprendere queste cose»

Milan news 24

Published

1 ora ago

on

By

Modric

Modric Milan, parole al miele del nuovo arrivato Jashari: «Sensazione fantastica, da lui voglio apprendere queste cose». Le ultimissime

L’arrivo di Ardon Jashari al Milan non è solo un passo importante per la sua carriera, ma anche l’inizio di un’esperienza che si preannuncia ricca di insegnamenti. Il giovane centrocampista, nella sua prima intervista a Milan TV, non ha nascosto la sua emozione all’idea di condividere il campo e lo spogliatoio con un fuoriclasse del calibro di Luka Modric.

“È una sensazione fantastica. Iniziare la mia avventura qui con un giocatore incredibile che ha vinto così tanto può solo aiutarmi”, ha dichiarato Jashari, sottolineando il suo profondo rispetto per il campione croato. Le sue parole tradiscono un’ammirazione che va oltre il semplice legame tra compagni di squadra; Modric viene visto come un vero e proprio mentore, una guida da seguire attentamente per crescere e migliorare.

“Voglio imparare tanto da lui, ascoltarlo, guardare com’è in campo ma anche fuori dal campo”, ha aggiunto il neo-rossonero, evidenziando il desiderio di assorbire ogni aspetto della professionalità e della mentalità vincente del Pallone d’Oro. La presenza di un veterano con un palmarès così ricco non può che essere un’opportunità unica per Jashari, che avrà la possibilità di perfezionare le proprie qualità tecniche e tattiche, imparando il posizionamento, la visione di gioco e l’arte del comando direttamente da uno dei migliori interpreti del ruolo. Questa accoppiata tra la gioventù e il potenziale dello svizzero e l’esperienza del croato potrebbe rivelarsi un’arma vincente per il centrocampo di Allegri.

