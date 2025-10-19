Connect with us

Modric, clamorosa statistica per il centrocampista! Il croato è primo in Serie A in questa speciale classifica. Il dato

Infortunio Estupinan, il terzino a disposizione con il Pisa? Prossimi giorni decisivi, cosa filtra sull’ex Brighton

Mercato Milan, retroscena Allegri: è successo dopo la Cremonese

Calciomercato Milan, concorrenza agguerrita per Suzuki: lo vuole anche la big di Premier League

Leao Milan, ancora doppietta per il portoghese: quante volte è successo nella sua carriera in Serie A

Modric, emerge la clamorosa statistica sul centrocampista: il croato è primo in Serie A per quanto riguarda il minutaggio in mediana

«40 anni dove?» È la domanda che sorge spontanea osservando le prestazioni di Luka Modric in questo avvio di stagione con la maglia del Milan. Il centrocampista croato sta dimostrando di essere un campione infinito, senza tempo, e i numeri di questo inizio di campionato non possono fare altro che confermarlo. Nonostante l’età avanzata, che in teoria dovrebbe fungere da ostacolo a questi livelli, il Pallone d’Oro sta battendo record su record, provando che quel numero sulla carta d’identità è un semplice dettaglio irrilevante.

Il suo impatto nel centrocampo Rossonero è stato immediato e costante, sia in termini di qualità che di presenza fisica. I dati lo evidenziano in modo inequivocabile: con i 515 minuti collezionati fino a questo momento, Luka Modric è il centrocampista che ha giocato più minuti in Serie A. Un dato impressionante, che smentisce chi prevedeva per lui un ruolo da chioccia o da gestore di energie.

Modric, statistica da urlo per il croato

Non solo. Il numero 14 Rossonero è anche uno dei giocatori più impiegati in assoluto da Massimiliano Allegri in questo scorcio di stagione. Soltanto il difensore Matteo Gabbia ha totalizzato un minutaggio superiore, raggiungendo finora 545 minuti in campionato.

La fiducia di Allegri in Modric è totale, e l’utilizzo massiccio del croato, specialmente in un momento di grave emergenza infortuni che ha colpito il centrocampo (con l’assenza di Rabiot e Loftus-Cheek), sottolinea quanto la sua esperienza, la sua visione di gioco e la sua disciplina tattica siano fondamentali per gli equilibri della squadra che stasera si gioca la vetta della Serie A.

