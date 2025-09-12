Modric Milan, festeggiamenti da urlo a Milanello per il croato… E poi gli auguri di Ibrahimovic e Ancelotti! Le ultimissime notizie

Per festeggiare il suo quarantesimo compleanno, Luka Modric ha ricevuto una bellissima sorpresa che ha aggiunto un tocco speciale ai festeggiamenti già iniziati a Milanello. Oltre alla torta e agli auguri dei compagni, il centrocampista croato è stato omaggiato con una serie di videomessaggi da parte di alcune leggende dello sport, tra cui Carlo Ancelotti, Zlatan Ibrahimovic, Novak Djokovic, Ricardo Kaká e Carlos Sainz.

Particolarmente toccante è stata la dedica di Carlo Ancelotti, da sempre legato al mondo rossonero, che ha inviato i suoi auguri con un messaggio caloroso: “Un grande in bocca al lupo a te e al nostro amato Milan”. Questa testimonianza di affetto sottolinea il profondo legame che unisce grandi personalità del calcio e del Milan.

Modric ha espresso tutta la sua gioia per l’inaspettato gesto: “Una bellissima sorpresa, non me l’aspettavo. Sono tutte leggende dello sport. Alcuni di loro sono miei amici, con cui ho condiviso bei ricordi. Sono davvero contento per il vostro impegno e per quello che avete fatto per me da quando sono arrivato. Significa molto per me, sono molto contento”.

L’arrivo di Modric al Milan, fortemente voluto dal direttore sportivo Tare e dall’allenatore Allegri, si è rivelato un successo non solo in campo, ma anche a livello umano, dimostrando che l’esperienza e il carisma del croato sono un valore aggiunto per l’intera squadra.