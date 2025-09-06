Modric Milan, gli elogi arrivano anche da Koulibaly: «Questa cosa che è successa la ritengo fantastica». Le ultimissime sui rossoneri

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, Kalidou Koulibaly, ex difensore del Napoli e ora all’Al-Hilal, ha espresso il suo entusiasmo per l’arrivo di Luka Modric al Milan. Il giocatore, che milita nella squadra allenata da Simone Inzaghi e dove gioca anche il suo ex compagno di squadra Theo Hernandez, ha sottolineato l’importanza di un trasferimento del genere per tutto il calcio italiano.

“Il fatto che un ex pallone d’oro sia arrivato al Milan è fantastico”, ha dichiarato Koulibaly, evidenziando come la presenza di un campione di tale calibro porti grande prestigio non solo al club rossonero, ma all’intera Serie A. L’arrivo di Modric è visto come un passo significativo anche dal punto di vista del marketing del campionato, attirando l’attenzione e l’interesse di un pubblico più vasto a livello globale.

Koulibaly ha aggiunto che l’Italia rimane una meta desiderabile per i calciatori, un luogo dove il calcio viene vissuto con passione. Le sue parole riflettono una profonda stima per il campionato italiano: “In tanti sognano di giocare in Serie A“. Il difensore ha concluso il suo pensiero sottolineando un altro aspetto fondamentale del calcio in Italia, ovvero la possibilità di crescere non solo come professionista, ma anche “come persona”. Questa dichiarazione testimonia l’importanza che il campionato italiano riveste ancora per molti calciatori, offrendo un ambiente unico per la crescita umana e professionale.