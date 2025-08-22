Connect with us

Modric Milan, ruolo da ‘insegnante’ per il nuovo corso di centrocampisti rossoneri: «Esempio e stimolo». Le ultimissime notizie

L’ingaggio di Luka Modric da parte del Milan non è stato casuale, ma una mossa mirata e voluta con l’intento di portare esperienza e una mentalità vincente all’interno di uno spogliatoio che nella passata stagione ha incontrato diverse difficoltà. I risultati di questa scelta si stanno già cominciando a intravedere, come confermato dai nuovi acquisti, i quali in sede di presentazione hanno parlato di un ambiente sereno e di un gruppo molto affiatato.

Tra questi, c’è anche Ardon Jashari, che durante la sua conferenza stampa non ha potuto fare a meno di elogiare e parlare di Luka Modric. Il giovane centrocampista ha definito il fuoriclasse croato come il suo idolo d’infanzia e una vera fonte di ispirazione. La sua presenza a Milanello è un’occasione unica per Jashari di crescere al fianco di un Pallone d’Oro e di un campione che ha vinto tutto.

Il Corriere dello Sport ha dedicato un articolo a questa dinamica, titolando: “Modric esempio e stimolo per Jashari“. La vicinanza con un giocatore di tale calibro rappresenta per il giovane svizzero un’opportunità straordinaria per affinare le sue qualità e imparare cosa serve per diventare un grande del calcio europeo. I presupposti per un percorso di successo sembrano esserci tutti, e il Milan si augura che questo connubio tra esperienza e gioventù possa portare grandi risultati.

