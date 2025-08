Modric Milan, il croato è arrivato a Milanello: la foto con Massimiliano Allegri sta facendo impazzire i tifosi. Le ultimissime sui rossoneri

Con un’ondata di entusiasmo che ha travolto i social media, Luka Modric ha fatto il suo ingresso ufficiale a Milanello per la sua prima sessione di allenamento. L’arrivo del fuoriclasse croato non è stato un evento silenzioso, ma un momento di grande impatto, amplificato dallo scatto pubblicato dal Milan che lo ritrae al fianco di mister Massimiliano Allegri. La foto, che ha immediatamente fatto il giro del web, ha scatenato la gioia e l’entusiasmo dei tifosi rossoneri, “impazziti” all’idea di vedere finalmente il loro nuovo idolo in maglia rossonera.

L’immagine di Modric e Allegri insieme non è solo una foto di rito, ma un simbolo potentissimo. Da un lato c’è l’esperienza e la classe senza tempo del centrocampista croato, vincitore di tutto e leader indiscusso, che rappresenta il grande colpo di mercato e la speranza di una stagione da protagonisti. Dall’altro c’è la solidità e la saggezza di Allegri, il tecnico a cui è affidato il compito di plasmare la nuova squadra e riportarla ai vertici. L’abbraccio, lo sguardo complice, la semplice vicinanza in quella che è la casa del Milan, hanno reso l’attesa per l’inizio del campionato ancora più febbrile.

Per il club, la pubblicazione dello scatto è stata una mossa perfetta per catalizzare l’attenzione e inondare i social di positività. Per i tifosi del Milan, è la conferma visiva che la rivoluzione rossonera è iniziata per davvero. L’arrivo di Modric non è solo un rinforzo tecnico di altissimo livello, ma anche un messaggio chiaro di ambizione e volontà di tornare a competere per i massimi traguardi, con un campione e un allenatore pronti a fare la storia.