Modric Milan, Florenzi esalta a Sky il centrocampista croato: le sue parole spopolano sui social. Le ultimissime sui rossoneri

Nonostante lo 0-0 maturato all’Allianz Stadium, il Milan esce da Torino con la convinzione di aver disputato una partita solida, pur macchiata dagli errori in zona gol. A confermarlo è stato l’ex rossonero Alessandro Florenzi, intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la sfida tra Juventus e la squadra di Massimiliano Allegri.

“Ai punti meritava di più il Milan,” ha sentenziato Florenzi, evidenziando come l’esito della gara sia stato pesantemente influenzato dagli episodi. “Il rigore ha spostato tanto.” Il riferimento è chiaramente all’errore dal dischetto di Pulisic, un momento che, se gestito diversamente, avrebbe probabilmente regalato la vittoria al Diavolo. Tuttavia, l’esterno ha anche sottolineato l’importanza del risultato, in linea con la prudenza di Allegri: “Un punto fuori casa contro la Juventus però te lo porti a casa.”

Il commento più entusiasta di Florenzi è stato riservato a Luka Modrić, il veterano croato che, nonostante l’età avanzata, continua a guidare il centrocampo rossonero con una qualità superiore alla media. Il centrocampista è uno dei perni su cui poggia l’equilibrio tattico voluto dal tecnico e dal DS Igli Tare.

“Modrić è un campione,” ha affermato Florenzi. “Ha 40 anni ma sembra che ne abbia 25. Calcisticamente è troppo più forte degli altri, altrimenti non farebbe le prestazioni che ha fatto finora.” Un elogio che celebra la longevità e la classe del croato, dimostrando come la sua presenza sia un valore aggiunto fondamentale per il Milan nella rincorsa all’obiettivo Champions.

Nonostante l’amarezza per le chance sprecate, le parole di Florenzi certificano la buona prova del Milan e l’impatto straordinario dei suoi leader tecnici.