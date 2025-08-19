Modric Milan, esordio in cui ha messo in mostra tutta la sua classe infinita: si è già preso il centrocampo e il cuore dei tifosi. Le ultimissime

San Siro ha accolto una nuova stella. Domenica, nel match di Coppa Italia contro il Bari, Luka Modric ha fatto il suo esordio ufficiale con la maglia del Milan, confermando tutte le aspettative. L’attesa per il debutto del campione croato era palpabile, e come ha titolato La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, l’impatto è stato immediato: “Modric, che classe. Entra e debutta col Milan: il Diavolo è subito suo”.

Già prima del fischio d’inizio, durante la presentazione dei nuovi acquisti, l’ex Pallone d’Oro è stato accolto da un’ovazione e dagli applausi scroscianti dei tifosi rossoneri, che non vedevano l’ora di ammirarlo in azione. La sua occasione è arrivata al 65′ minuto, quando l’allenatore ha deciso di mandarlo in campo al posto di Samuele Ricci.

Schierato nella posizione di regista davanti alla difesa, Modric non ha tradito le attese. In meno di mezz’ora, ha mostrato tutta la sua visione di gioco, la sua tecnica sopraffina e la capacità di dettare i tempi della manovra. Le sue giocate, i passaggi precisi e la sicurezza con cui ha gestito il pallone hanno “regalato alcuni lampi della sua classe infinita”, come descritto dal quotidiano.

La sua presenza in campo ha elevato il livello tecnico del centrocampo del Milan, offrendo al tempo stesso un assaggio di ciò che i tifosi possono aspettarsi da lui in questa stagione. L’esordio da protagonista in una partita ufficiale è il primo passo di quello che si prospetta essere un capitolo affascinante nella sua carriera e nella storia del club rossonero.