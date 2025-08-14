Modric Milan, Jashari esalta il croato in conferenza stampa: le parole dello svizzero sull’ex Real Madrid

Modric Milan, Ardon Jashari, intervenuto in conferenza stampa, ha elogiato il centrocampista croato: le sue parole

L’entusiasmo è palpabile a Casa Milan, dove il neo-acquisto Ardon Jashari ha tenuto la sua prima conferenza stampa da giocatore rossonero. Il talentuoso centrocampista svizzero, arrivato dal Club Bruges dopo una lunga e complessa trattativa seguita personalmente dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, ha espresso tutta la sua gioia e le sue ambizioni, non nascondendo la sua ammirazione per uno dei suoi nuovi compagni di squadra: Luka Modric.

“È una sensazione incredibile. Arrivare al Milan è un sogno che si realizza per me e per la mia famiglia,” ha dichiarato Jashari ai microfoni della stampa, visibilmente emozionato. “Sono qui da pochi giorni, ma ho ricevuto un benvenuto davvero caloroso da parte di tutti. È un onore indossare questa maglia. La storia del Milan parla da sé; tantissimi grandi giocatori sono passati da qui. Pirlo era il mio idolo da bambino. Quando ero più giovane, amavo guardare il Milan e il Barcellona. Sono già stato a San Siro e non vedo l’ora di giocare qui.”

Ma il momento clou della conferenza è arrivato quando Jashari ha parlato di Luka Modric, il fuoriclasse croato che si è unito al Milan in questa finestra di mercato estiva. Le parole di Jashari risuonano come una vera e propria dichiarazione d’intenti e di reverenza verso il Pallone d’Oro: “Sarà un privilegio assoluto poter giocare al fianco di un fuoriclasse come Luka. Mi godrò ogni singolo momento e sono certo che mi aiuterà tantissimo nella mia crescita e nel mio sviluppo come calciatore.”

Questa dichiarazione sottolinea non solo l’umiltà del giovane Jashari, ma anche la consapevolezza di trovarsi in un ambiente dove la presenza di campioni può elevare il livello di tutti. L’arrivo di Modric al Milan, fortemente voluto dalla dirigenza e dal tecnico Massimiliano Allegri, rappresenta un segnale chiaro delle ambizioni del club rossonero. Igli Tare, il nuovo DS, ha lavorato instancabilmente per portare al Milan giocatori di qualità e spessore internazionale, e l’ingaggio di Modric ne è la dimostrazione più lampante.

Il Milan, sotto la guida di Allegri, punta a tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo, e l’innesto di esperienza e classe come quella di Modric, unita alla freschezza e al talento emergente di Jashari, crea un mix potenzialmente esplosivo. L’attenzione mediatica su Jashari è alta, e le sue parole su Modric non fanno che aumentare l’attesa per vederli insieme in campo. La Serie A è un campionato che Jashari ha definito “molto diverso dalla lega belga, che pure sta migliorando, più fisico”, e la possibilità di apprendere da un maestro del calibro di Modric sarà fondamentale per il suo adattamento e per la sua consacrazione.

In un’intervista precedente a Milan TV, Jashari aveva già espresso la sua voglia di “riportare il Milan dove merita, a vincere titoli“, e la presenza di giocatori come Modric rafforza questa convinzione. L’ambiente rossonero è carico di aspettative, e le prime parole di Jashari dimostrano una mentalità vincente e proattiva, in linea con i valori che il club e la nuova dirigenza, guidata da Tare e con la guida tecnica di Allegri, vogliono infondere.

MODRIC – «In questo club ci sono stati giocatori fantastici e sono orgoglioso di indossare la loro stessa maglia. Modric ha tanta esperienza, questo mi può aiutare tanto ogni giorno. Cercherò di divertirmi e godermi di giocare con lui e poi cercherà di crescere con lui».

LA CONFERENZA STAMPA DI JASHARI