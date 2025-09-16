Modric Milan, Bucciantini estasiato dal croato: dopo la rete al Bologna l’ha detto veramente!

Modric Milan, Marco Bucciantini, noto giornalista, ha esaltato il centrocampista croato dopo la rete al Bologna. Le dichiarazioni

La rete di Luka Modric contro il Bologna ha acceso i riflettori su una prestazione strepitosa che ha lasciato il segno, non solo per il risultato finale di 1-0 in favore dei rossoneri nella terza giornata di Serie A. A commentare la grande prova del fuoriclasse croato è stato Marco Bucciantini, noto opinionista sportivo, giornalista e scrittore italiano, intervenuto a Sky Calcio Club. Le sue parole sono una testimonianza del valore di un giocatore che sembra non sentire il peso degli anni.

La visione di un campione

Secondo Bucciantini, Modric è stato “ovunque” in campo, un vero e proprio faro per il Milan. La sua capacità di anticipare le mosse avversarie e di leggere il gioco è stata un fattore determinante per la vittoria. L’opinione dell’esperto sottolinea come, per chi ha una profonda conoscenza del calcio, certi movimenti e certe intuizioni non sono affatto casuali. Sono il frutto di un’intelligenza calcistica superiore, di una maestria che pochi possono vantare. Modric non si è limitato a difendere o attaccare, ma ha svolto un ruolo onnipresente, tessendo la tela del gioco e sventando le minacce del Bologna prima ancora che diventassero pericolose.

L’emozione del gol e il boato di San Siro

Ma ciò che ha colpito di più Bucciantini non è stata solo la tecnica o la tattica del croato. L’opinionista ha sottolineato un aspetto più umano e emozionale: “Cosa mi è piaciuto? Il suo piacere nel fare gol, l’esultanza e il boato che ha emanato tutto San Siro”. Questa frase cattura l’essenza di un momento di pura felicità, in cui la passione per il calcio si manifesta in tutta la sua potenza. L’esultanza di Modric non è stata un semplice gesto atletico, ma un’espressione di gioia profonda, un’emozione che ha contagiato lo stadio intero. Il boato di San Siro, citato da Bucciantini, non è stato solo un applauso al gol, ma un’esplosione di ammirazione e riconoscenza per un giocatore che sta scrivendo pagine memorabili della storia del calcio.

Il Milan di Allegri e il lavoro di Tare

La prestazione di Modric è un ulteriore segnale della solidità del Milan di Massimiliano Allegri. L’allenatore, noto per la sua pragmaticità e la sua attenzione alla fase difensiva, sta riuscendo a valorizzare al meglio le qualità dei suoi uomini chiave. La squadra, sotto la sua guida, sembra aver trovato il giusto equilibrio tra talento e concretezza. E non si può non menzionare il lavoro di Igli Tare, il direttore sportivo dei rossoneri, che ha saputo costruire una rosa competitiva, in grado di lottare per i vertici della classifica. L’acquisto di Modric, un vero e proprio colpo da maestro, dimostra la lungimiranza del DS, che ha creduto nel potenziale di un giocatore esperto e vincente. La combinazione tra la visione di Allegri e la capacità di Tare sta rendendo il Milan una delle squadre più temibili della Serie A, e la magia di Modric ne è la prova lampo.