Modric Milan, Donadoni lo esalta! Le parole dell'ex rossonero fanno impazzire i tifosi sul web.

L’arrivo di Luka Modric al Milan ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi e degli addetti ai lavori. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex rossonero Roberto Donadoni ha commentato l’operazione, sottolineando l’enorme valore che il campione croato porterà alla squadra non solo in campo, ma anche a livello umano. “Un campione come Luka sarà fondamentale anche fuori dal campo, nel lavoro a Milanello, come punto di riferimento dei compagni più giovani,” ha affermato Donadoni. La sua esperienza, la sua professionalità e la sua leadership saranno un elemento di crescita inestimabile per tutto l’ambiente rossonero, un fattore “difficile da quantificare, ma di grandissima importanza”.

Qualità su Quantità: L’Età non è un Limite

La domanda che tutti si pongono è: Modric sarà un titolare fisso o un jolly? Secondo Donadoni, la risposta dipenderà dalla condizione fisica e dalle scelte di Massimiliano Allegri. Tuttavia, l’ex rossonero non ha dubbi sulla qualità del giocatore: “il croato ha una tale conoscenza del gioco, esperienza e personalità da poter fare la differenza in Serie A anche a quasi 40 anni.” Un esempio della sua classe intramontabile è stato l’ultima partita di Coppa Italia contro il Bari, dove ha dimostrato di essere ancora un fuoriclasse. L’età, ha aggiunto Donadoni, “può pesare sulla quantità del suo impiego, non però sulla qualità.” Inoltre, il fatto che il Milan non disputi le coppe europee giocherà a favore del croato, che avrà così “una settimana di tempo per rifiatare tra una partita e l’altra”. L’arrivo di Modric è un colpo non solo tecnico, ma anche un segnale di ambizione che fa sognare i tifosi rossoneri.