Modric Milan, Di Canio lo esalta: «Grazie a lui anche questo giocatore ora sembra adeguato e ha trovato la sua perfetta collocazione»

Modric Milan, Paolo Di Canio, ex calciatore rossonero, ha sottolineato l’importanza del croato: con lui anche Fofana splende

L’analisi del Milan di Massimiliano Allegri continua a mettere in luce come l’arrivo dei grandi campioni non solo innalzi il livello della squadra, ma esalti anche le prestazioni dei singoli. L’ex attaccante rossonero Paolo Di Canio, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha evidenziato la sorprendente crescita di Youssouf Fofana in questo inizio di stagione, un miglioramento direttamente collegato alla presenza di Luka Modrić e alla nuova organizzazione difensiva rossonera.

Di Canio non ha usato mezzi termini nel descrivere la trasformazione del centrocampista francese, che nella scorsa stagione sembrava in difficoltà: «Fofana sembrava inadeguato, era disorganizzato. Con Modric vicino è cambiato tutto».

L’Effetto Modrić: Ruoli Chiari E Libertà Tattica

Secondo l’analisi di Paolo Di Canio, la presenza di Luka Modrić, voluto fortemente dal DS Igli Tare per portare esperienza e qualità al centrocampo, ha avuto un effetto catalizzatore su Fofana. Il croato, infatti, ha permesso al francese di concentrarsi sul ruolo a lui più congeniale, liberandolo da compiti di regia per i quali era apparso “disorganizzato”:

«Ora fa la mezzala che accompagna, aggredisce, a fare i ricami ci pensa il croato».

Grazie all’intelligenza tattica e alla visione di gioco del Pallone d’oro, Fofana può esprimere al meglio le sue qualità di fisicità e recupero palla e di inserimento, fornendo una dinamicità cruciale al centrocampo di Massimiliano Allegri.

La Nuova Solidità Difensiva Di Allegri E Igli Tare

L’altro fattore decisivo per la rinascita di Fofana è la ritrovata solidità difensiva di tutto il Milan, che vanta un record di clean sheet in questo inizio di Serie A. Di Canio ha sottolineato che l’organizzazione imposta da Massimiliano Allegri ha giovato all’intero reparto, rendendo tutti i giocatori più “adeguati”:

«Al fattore Modric si aggiunge anche la nuova organizzazione difensiva. Così è diventato adeguato anche Fofana che non sembrava all’altezza».

La disciplina tattica di Allegri ha fornito a Fofana le coperture necessarie, permettendogli di giocare con maggiore fiducia e meno pressioni. Il Milan del DS Igli Tare dimostra così di aver costruito una squadra in cui le qualità individuali sono esaltate da una struttura solida. La crescita di Fofana, al pari della leadership di Fikayo Tomori e della necessità di riscatto di Rafael Leão e Christian Pulisic dopo gli errori in attacco, è un segnale che il progetto rossonero sta procedendo nella direzione giusta, puntando a colmare il gap con le altre pretendenti allo Scudetto.