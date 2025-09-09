Modric Milan, Dalic esalta il croato! Parole al miele per il centrocampista rossonero dopo la vittoria sul Montenegro

Modric Milan, il CT della Croazia Dalic ha esaltato il centrocampista rossonero dopo la vittoria contro Montenegro

Il Milan festeggia il suo fuoriclasse in campo, ma la Croazia intera esulta per il suo leader indiscusso, Luka Modric. Il centrocampista croato, pilastro del centrocampo rossonero e faro della sua nazionale, ha regalato l’ennesima prestazione da applausi nella vittoria per 4-0 contro il Montenegro. Un derby balcanico che non è mai stato in discussione e che ha visto la Croazia dominare in lungo e in largo. Un successo che porta la firma di un giovane di quasi 40 anni che sembra non sentire il peso degli anni, ma anzi, li trasforma in un elisir di eterna giovinezza.

Ancora una volta, Luka Modric ha incantato il pubblico, non solo con un assist perfetto per il primo gol, segnato da Jakic, ma con 82 minuti di calcio totale. La sua visione di gioco, la sua capacità di dettare i tempi, di creare spazi e di recuperare palloni è un qualcosa a cui la Croazia non può e non vuole rinunciare. Un leader tecnico e carismatico che, nonostante l’età avanzata, continua a essere il fulcro della squadra a quadri biancorossi, un esempio di professionalità e passione per il gioco. La sua presenza in campo è una garanzia di qualità e di leadership, un valore inestimabile per la squadra del commissario tecnico Dalic.

Proprio Dalic, in conferenza stampa, ha elogiato il suo capitano con parole che dimostrano l’ammirazione e il rispetto che nutre per lui. “Ha dimostrato ancora una volta che più invecchia, più diventa bravo. Il suo modo di giocare è fantastico, raro al mondo. Guida la nazionale con tanta ambizione, non vuole mollare, vuole che andiamo in America, questo è il nostro obiettivo, e anche un’opportunità perché qualcosa di buono accada per noi lì”, ha dichiarato Dalic, come riportato dalla testata Sportske Novosti.

Nel frattempo, anche in casa Milan, il neo direttore sportivo Igli Tare e il nuovo allenatore Massimiliano Allegri possono sorridere. Avere un campione come Modric nella rosa è un lusso che poche squadre si possono permettere. La sua esperienza e la sua classe cristallina saranno fondamentali per guidare il Milan verso nuovi successi. Il centrocampista croato rappresenta un punto di riferimento per i compagni più giovani, un maestro di cui apprendere la tecnica e la mentalità vincente. La sua performance con la nazionale croata è un segnale incoraggiante anche per i tifosi rossoneri, che si aspettano di vedere il loro campione ancora protagonista sul prato di San Siro.

Il sogno di Modric e della Croazia è ora la qualificazione per il prossimo mondiale, un obiettivo che, con un leader così, non sembra affatto irraggiungibile. La sua voglia di non mollare, la sua fame di vittoria e la sua ambizione sono un motore inesauribile che spinge la sua squadra verso traguardi sempre più alti. E il mondo del calcio, dal Milan alla Croazia, non può che continuare a godere dello spettacolo offerto da questo eterno fuoriclasse.