Modric Milan, il CT della Croazia è estasiato dal rendimento del centrocampista: le sue parole non sono passate inosservate. Le ultimissime

Nonostante le preoccupazioni sulla sua età e sull’intensità del campionato italiano, Luka Modric continua a sbalordire tutti, in primis il suo Commissario Tecnico. Dalla Croazia, Zlatko Dalić ha speso parole di grande ammirazione per il centrocampista rossonero, confermandolo come pilastro assoluto in vista dei prossimi impegni internazionali.

“Luka Modric ci sorprende sempre,” ha dichiarato Dalić in conferenza stampa. L’elogio si è concentrato sull’impatto che il croato ha avuto sin dal suo arrivo nel club di Allegri e Tare: “Ha portato il club Milan a un livello superiore.”

Ciò che ha colpito maggiormente il CT non è solo la qualità del numero 14, ma la sua incredibile tenuta fisica, che smentisce ogni scetticismo iniziale. “Gioca sempre 90 minuti, cosa oltre ogni aspettativa, e continua a dimostrare la sua forza, energia, carattere e qualità.” Una testimonianza del fatto che l’investimento fatto dal Milan, fortemente voluto dal direttore sportivo Tare per colmare la mancanza di leadership, sta già pagando i suoi dividendi.

Durante questa sosta per le nazionali, la Croazia si affiderà ancora al suo faro per i due importanti impegni validi per la qualificazione ai Mondiali 2026. I vicecampioni del mondo affronteranno la Repubblica Ceca e Gibilterra, partite che vedranno Modric in campo a guidare i suoi compagni.

Dalić ha concluso con un augurio che è anche una chiara conferma della centralità del giocatore: “Se la salute lo assiste, sarà utile sia a noi che al Milan.” Un messaggio che rassicura i tifosi rossoneri, consapevoli che la loro stella è in ottime condizioni fisiche e mentali, pronto a fare la differenza sia in nazionale che al rientro a disposizione di Allegri.