Modric Milan, il croato si è già preso San Siro! Allegri ha le idee chiare in vista della Cremonese. I dettagli

Modric Milan, il centrocampista croato si è già preso il club rossonero: con la Cremonese l’ex Real Madrid può partire titolare

La Gazzetta dello Sport dei giorni scorsi non ha dubbi e titola a caratteri cubitali: “Il re di San Siro. Modric, esordio show: classe e personalità“. E, a giudicare da quanto visto domenica sera, è difficile darle torto. Il tanto atteso debutto ufficiale di Luka Modric con la maglia del Milan è stato un vero e proprio evento, un assaggio di pura magia che ha infiammato i cuori dei settantamila tifosi accorsi a San Siro per la sfida di Coppa Italia contro il Bari.

Nonostante il periodo di metà agosto, tradizionalmente non favorevole a un’affluenza così massiccia, il Meazza ha risposto presente, regalando al campione croato un’accoglienza da brividi. Un boato assordante ha accompagnato l’ingresso in campo di Modric al 65′ al posto di Samuele Ricci, un’ovazione che ha fatto vibrare lo stadio e che testimonia l’entusiasmo travolgente per l’arrivo di uno dei centrocampisti più forti e iconici degli ultimi anni.

Nei soli 25 minuti in cui è rimasto in campo, il Pallone d’Oro ha mostrato lampi del suo infinito repertorio. Con 41 palloni toccati, Modric ha dettato i tempi, illuminato il gioco con passaggi precisi e dimostrato una personalità straripante, quasi come se giocasse a San Siro da sempre. La sua presenza in mezzo al campo ha subito dato una nuova dimensione alla manovra del Milan, confermando le aspettative riposte in lui dal nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, e dall’allenatore Massimiliano Allegri, che lo hanno voluto fortemente a Milano.

L’emozione era palpabile anche sul volto del calciatore. Modric è apparso visibilmente felice ed emozionato quanto i tifosi che lo acclamavano dagli spalti. Una gioia che ha voluto condividere anche sui social, postando su Instagram un messaggio che ha sciolto i cuori dei tifosi rossoneri: “La mia nuova casa! Grazie di cuore a tutti i milanisti per la splendida accoglienza e l’affetto che mi avete dimostrato ieri a San Siro. Ci vediamo sabato!“. Un messaggio chiaro, diretto, che sottolinea il legame immediato che si è creato tra il campione e la sua nuova tifoseria.

L’arrivo di Luka Modric al Milan non è solo un colpo di mercato di grande prestigio, ma rappresenta un segnale forte delle ambizioni del club. La sua esperienza, la sua visione di gioco e la sua leadership saranno fondamentali per il Milan di Allegri, che punta a tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. Il prossimo appuntamento è sabato, e l’attesa per rivedere il “Re di San Siro” in azione è già altissima. Con un Modric così, il futuro del Milan sembra più roseo che mai.