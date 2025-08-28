Modric Milan, Costacurta lo esalta: «Un vincente, San Siro ha già capito tutto. Boban mi ha detto che…». Le ultimissime sui rossoneri

Intervistato dai taccuini della Gazzetta dello Sport, l’ex difensore del Milan Alessandro “Billy” Costacurta ha analizzato il nuovo corso rossonero targato Max Allegri, ponendo l’accento su una figura che, nonostante l’età, si preannuncia centrale nel progetto: Luka Modrić. La domanda è se un giocatore così esperto possa ancora essere determinante, e per Costacurta la risposta è un sì convinto.

“Uno così vincente, con quello spirito e quella voglia di stupire, può esserlo sempre,” ha affermato l’ex rossonero. “Non è un caso che siano stati sufficienti due movimenti d’anca per far innamorare i milanisti. È bastato pochissimo per far capire a tutti cosa può dare in termini di qualità, intelligenza e visione di gioco. Ha illuminato il campo con la semplicità di un campione vero, un tocco che lo rende diverso da tutti gli altri”.

Secondo Costacurta, il fattore ambientale giocherà un ruolo cruciale per il croato: “Lo stadio di San Siro è diverso da tutti gli altri, emoziona anche chi, come lui, ha giocato per anni a Madrid e ha vinto tutto. L’ho visto coinvolto e colpito dall’accoglienza dei tifosi. Si è creato subito un legame speciale che lo caricherà a mille”.

Un altro elemento a favore di Modrić è la gestione fisica: “Giocare una sola volta a settimana agevolerà le sue performance. Non avendo gli impegni stressanti e continui della Champions League, potrà dosare le energie e dare il meglio in ogni partita. La sua esperienza sarà fondamentale per aiutare i compagni più giovani a gestire la pressione e a vincere”.

Costacurta ha chiuso ribadendo la sua totale fiducia nel campione croato, sostenuta anche dal giudizio di un grande conoscitore del calcio: “A livello personale, mi fido ciecamente di Zvonimir Boban che, da trent’anni, parla di Luka come una persona eccezionale oltre che come un fantastico campione. È un’occasione unica per il Milan, che con lui ha un vero leader in campo e un faro di tecnica e mentalità per tutto lo spogliatoio. Allegri ha tra le mani un vero tesoro, un giocatore che può spostare gli equilibri e far fare il salto di qualità definitivo alla squadra”.