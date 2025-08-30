Modric Milan, Costacurta non ha dubbi: «Il croato è ancora uno dei migliori in Europa, l’età non conta. E sono convinto di questa cosa»

Modric Milan, Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero e noto opinionista, ha esaltato il campione croato: le dichiarazioni

La prestazione di Luka Modrić nel match di campionato tra Lecce e Milan, terminato 0-2 per i rossoneri, ha lasciato il segno, suscitando ammirazione e dibattito. Nonostante l’età (ormai 40 anni), il fuoriclasse croato ha dimostrato di poter ancora dettare i ritmi del gioco, disputando l’intera partita con un’intensità impressionante. Questa sua longevità agonistica ha spinto Alessandro ‘Billy’ Costacurta, ex difensore e ora opinionista, a esprimere un commento che ha fatto eco tra gli appassionati di calcio e gli addetti ai lavori.

Le parole di Costacurta su Modrić

Nel calcio moderno, dove la fisicità e la velocità sembrano prevalere su tutto, la classe di Modrić è un faro. A fine partita, Costacurta ha riflettuto proprio su questo aspetto, sottolineando l’enorme impatto del croato, che è stato un vero e proprio faro in campo. “Io credo che dia tanta qualità. Io credo che sia uno dei migliori d’Europa per qualità. Credo che una partita a settimana possa reggerla”, ha dichiarato l’ex difensore rossonero. Le sue parole, riportate nel post-partita, mettono in luce un punto cruciale: Modrić non è solo un giocatore tecnico, ma un architetto del gioco capace di cambiare il volto di una squadra, nonostante il peso degli anni. L’intuizione di Costacurta è che la sua qualità superiore e la sua visione di gioco possano compensare eventuali cali di resistenza fisica, rendendolo ancora oggi un centrocampista d’élite.

Modrić e il nuovo Milan di Allegri

Il Milan, sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del neotecnico Massimiliano Allegri, sta cercando di costruire una squadra solida e vincente. L’inserimento di un giocatore con l’esperienza e la visione di gioco di Modrić potrebbe rappresentare un’opportunità strategica. Sebbene l’età rappresenti una variabile da gestire, la sua esperienza, la sua intelligenza tattica e la sua leadership in campo potrebbero essere un valore aggiunto fondamentale per il nuovo corso rossonero. Un’eventuale trattativa per portarlo a Milano, pur complessa, potrebbe essere un investimento mirato a innalzare immediatamente il livello tecnico e la mentalità della squadra, specialmente in un momento in cui l’obiettivo è tornare a competere per i massimi traguardi in Italia. L’idea di un Modrić in maglia rossonera stimola la fantasia dei tifosi e accende il dibattito su come Allegri potrebbe impiegarlo al meglio, magari come perno del centrocampo o come trequartista a supporto delle punte. La sua qualità e il suo carisma sarebbero un faro per i giocatori più giovani, che potrebbero imparare da uno dei più grandi centrocampisti dell’ultimo ventennio.