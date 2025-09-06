Connect with us

News

Modric Milan, sarà l'unico anno con la maglietta rossonera? Per Moretto c'è un nuovo scenario

Modric

Modric Milan, sarà l’unico anno con la maglietta rossonera? Per Moretto c’è un nuovo scenario. Le ultimissime sui rossoneri

Secondo un video pubblicato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ci sono alcuni retroscena interessanti sul contratto di Luka Modric con il Milan. L’esperto di mercato ha rivelato un dettaglio fondamentale sull’accordo che lega il croato al club rossonero, che dà al giocatore la piena libertà di decidere il suo futuro.

Moretto ha spiegato che Modric ha firmato un contratto annuale, con la possibilità di estenderlo per un’altra stagione. Tuttavia, questa opzione è totalmente nelle mani del calciatore. “Sarà Modric a fine anno a decidere cosa fare”, ha specificato Moretto, sottolineando l’importanza di questa clausola.

Questo accordo è particolarmente significativo, specialmente in un anno che vedrà l’ex Pallone d’oro impegnato nel Mondiale. Dopo la competizione, Modric vuole avere la libertà di scegliere se prolungare la sua avventura con il Milan o intraprendere un percorso completamente nuovo, lontano dal campo. La decisione, quindi, non dipenderà dalla società, ma sarà una scelta personale del giocatore.

Moretto ha aggiunto che il croato ha già dimostrato il suo valore nel campionato italiano e che la sua permanenza dipenderà esclusivamente dalle sue valutazioni personali sul prosieguo della carriera. L’accordo riflette la volontà del Milan di assicurarsi il talento e l’esperienza di Modric, garantendo al contempo al giocatore la flessibilità di cui ha bisogno in questa fase della sua carriera.

