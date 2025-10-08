Modric carica la Croazia: «Domani si gioca per il Mondiale. Dalic? Vogliamo fargli un regalo, non è da tutti riuscire a...»

Modric, stella del Milan, ha caricato la Croazia in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Repubblica Ceca: le dichiarazioni

Vigilia di un match cruciale per la Croazia a Praga. Domani, la nazionale scenderà in campo alla Fortuna Arena contro la Repubblica Ceca in una partita di fondamentale importanza per la qualificazione al Mondiale 2026. L’incontro sarà doppiamente significativo: segnerà la 100ª panchina per il CT Zlatko Dalić e la 191ª presenza per il fuoriclasse del Milan, Luka Modrić.

Il centrocampista rossonero, che in questa stagione sta dando una grande spinta di leadership e mentalità al Milan di Massimiliano Allegri e del DS Igli Tare, ha parlato a margine della conferenza stampa con il suo commissario tecnico.

L’Omaggio A Dalic: “Un Numero Fenomenale”

Luka Modrić ha espresso il suo grande rispetto per il traguardo che sta per raggiungere il suo CT, sottolineando la rarità di tale longevità nel calcio moderno:

«Non ho un consiglio particolare per il mister per la sua centesima partita, solo il desiderio che la ricordi con piacere. Tutti vogliamo fargli un grande regalo con un bel risultato».

Il centrocampista ha poi riflettuto sulla “pochissima pazienza” che c’è oggi nel calcio, definendo le 100 partite di Dalić come la “prova del grande lavoro che ha fatto in tutti questi anni”. La sua speranza è che la squadra possa festeggiare l’importante traguardo con una “buona prestazione”.

L’Analisi Della Sfida: Servono Aggressività E Lotta

Riguardo alla partita contro la Repubblica Ceca, Modrić ha messo in guardia la squadra, ricordando che il 5-1 dell’andata non è replicabile con leggerezza. Il messaggio è chiaro: la posta in gioco è altissima, e lo sforzo deve essere massimo:

«Loro saranno più forti in casa, ci attende una sfida dura contro una squadra aggressiva. Dovremo essere al massimo livello. Dovremo essere aggressivi e combattivi: domani si gioca per il Mondiale».

Le parole di Modrić – che al Milan è già un punto di riferimento per i più giovani, come Adrien Rabiot ha voluto sottolineare – ribadiscono l’importanza della mentalità vincente e del sacrificio in campo, gli stessi principi che Allegri sta cercando di inculcare a tutti i giocatori rossoneri, incluso Rafael Leão.