Modric Milan, grande sorpresa in Croazia: il giudizio dei giornali locali non mente. Cosa è successo

Modric Milan, i giornali croati sono tutti molto sorpresi dall’arrivo in rossonero dell’ex Real Madrid: i commenti non mentono

L’eco del trasferimento di Luka Modric al calciomercato Milan continua a risuonare, non solo in Italia, ma con particolare forza nella sua Croazia natale. L’odierna edizione di Sportske Novosti, una delle più autorevoli testate sportive croate, dedica ampio spazio a questa mossa di mercato, sottolineando come l’approdo del Pallone d’Oro in rossonero abbia “riportato il fascino perduto della Serie A italiana” e come “Giocatori come lui raramente vengono in Italia”. Le parole di Sportske Novosti riflettono un entusiasmo palpabile e una consapevolezza dell’importanza di questo acquisto per il calcio italiano.

Il quotidiano croato non lesina elogi, affermando che Modric “ha riportato alla Serie A italiana un tocco di glamour che aveva perso”. Questo riconoscimento è particolarmente significativo perché arriva da un paese che ha visto nascere e crescere uno dei talenti più luminosi del calcio mondiale. L’analisi prosegue evidenziando un punto cruciale: “Giocatori come lui raramente vengono in Italia”. Questo sottolinea la percezione, anche all’estero, di una Serie A che negli ultimi anni ha faticato ad attrarre i massimi campioni nel pieno della loro carriera.

Sportske Novosti riconosce che Modric “non è all’apice della sua carriera”, ma subito dopo enfatizza il valore intrinseco di un Pallone d’Oro, indipendentemente dall’età anagrafica: “i Palloni d’Oro non possono essere vinti da club appenninici”. Questa frase racchiude un’importante verità: il prestigioso riconoscimento individuale è storicamente legato a club che militano nei campionati di punta, e la Serie A ha avuto il suo ultimo vincitore, Kakà, solo nel lontano 2007. Prima di lui, l’ultimo italiano a fregiarsi di tale onore è stato Fabio Cannavaro nel 2006. L’articolo fa un parallelo interessante con Cristiano Ronaldo, che ha anch’egli lasciato il Real Madrid per approdare alla Juventus, dimostrando come un campione di tale calibro, anche se non più giovanissimo, possa comunque portare un impatto rivoluzionario su un campionato.

L’arrivo di Modric al Milan è visto quindi come un segnale forte, un tentativo concreto di colmare quel gap di prestigio che si è creato tra la Serie A e le altre leghe europee. Con l’insediamento di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo e l’esperienza di Massimiliano Allegri alla guida tecnica, il Milan sembra voler costruire una squadra capace di competere nuovamente ai massimi livelli, sia in Italia che in Europa. Il trasferimento di Modric non è solo un colpo di mercato, ma un messaggio chiaro al mondo del calcio: il Milan è tornato a fare sul serio, e la Serie A è pronta a riconquistare il suo posto tra i campionati più desiderabili per i grandi campioni. L’attesa in Croazia per vedere il loro beniamino in rossonero è altissima, così come l’entusiasmo dei tifosi milanisti che sognano una nuova era di successi.