Modric Milan, Capello esalta il fantasista: «L’unico che ha provato a fare questa cosa! Vi spiego». Le ultimissime sui rossoneri

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico del Milan Fabio Capello ha espresso una critica pungente sul deludente esordio in campionato del Milan di Massimiliano Allegri. La sconfitta contro la Cremonese ha sollevato dubbi che lo stesso Capello ha confermato, sostenendo che la squadra vista in campo non abbia mostrato nulla di “nuovo”.

Alla domanda sulla manovra dei rossoneri, Capello è stato categorico: “Ovviamente no.” Il suo commento si è focalizzato sulla mancanza di intensità e sulla lentezza del gioco. “Se giochi a ritmo basso, tutto si complica,” ha dichiarato l’ex allenatore, evidenziando come la squadra non sia riuscita a imporre il proprio gioco e a creare pericoli concreti. Unica nota positiva, a suo dire, è stato il tentativo di Luka Modrić di accendere la luce con le sue giocate, ma i suoi sforzi non sono bastati a mascherare le difficoltà complessive.

La critica di Capello non si è fermata all’attacco, ma ha colpito il cuore dei problemi del Milan: l’impostazione e la fase difensiva. Le difficoltà, ha specificato, partivano proprio dalla difesa, elemento che conferma le preoccupazioni di Allegri e del direttore sportivo Igli Tare emerse nei recenti vertici di mercato. L’analisi di una figura autorevole come Capello mette ulteriormente in evidenza come la dirigenza debba intervenire sul mercato per rinforzare la squadra.

L’esordio negativo ha subito messo sotto pressione il Milan e Allegri, che ora devono rispondere non solo sul campo, ma anche a livello di strategia. Il tempo stringe e le lacune evidenziate da una squadra organizzata come la Cremonese rendono ancora più urgente la necessità di rinforzi, in particolare in difesa e a centrocampo, per scongiurare un’altra stagione di alti e bassi.