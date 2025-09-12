Connect with us

Milan news 24

Published

4 ore ago

on

By

Modric

Modric Milan, contro il Bologna sarà la sua prima da quarantenne: titolare o panchina? Ultimissime notizie sui rossoneri

Domenica sera, contro il Bologna, potrebbe essere una giornata speciale per Luka Modric. Il centrocampista croato, che ha da poco compiuto quarant’anni, è infatti in lizza per una maglia da titolare a San Siro. La sua presenza dal primo minuto è un segnale forte: nonostante l’età, l’esperienza e la classe del Pallone d’Oro restano un punto fermo per la squadra.

L’allenatore Massimiliano Allegri sa di poter contare su Modric per dare ritmo e qualità al centrocampo. Il croato, che è stato fortemente voluto anche dal direttore sportivo Igli Tare, ha dimostrato di sapersi integrare perfettamente nel gioco rossonero, diventando un punto di riferimento per i compagni più giovani. La sua visione di gioco, la capacità di dettare i tempi e la precisione nei passaggi lo rendono un elemento insostituibile, specialmente in una partita che si preannuncia ostica.

La scelta di Allegri di affidarsi a un giocatore “anziano” come Modric dimostra la fiducia che ripone nella sua leadership e nelle sue capacità. Il Milan si affida all’esperienza per superare le difficoltà, e la presenza di un campione come Modric in campo è una garanzia in più per affrontare una squadra ben organizzata come il Bologna.

Il Milan ha diverse opzioni a centrocampo, soprattutto con l’arrivo di Adrien Rabiot che potrebbe esordire in questa partita. Tuttavia, la possibile titolarità di Modric indica che, in un momento di transizione e con assenze importanti come quella di Leao, la continuità e l’esperienza sono le chiavi per garantire un buon risultato. Per il Milan di Allegri, la gestione di un talento così prezioso è fondamentale.

