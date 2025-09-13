Modric Milan, il binomio perfetto con Allegri e il messaggio chiaro a Milanello: obiettivo fissato e compagni avvisati. La ricostruzione

Modric Milan, il croato è sulla stessa lunghezza d’onda del tecnico Allegri: l’obiettivo è riportare il club rossonero alla vittoria

Il calciomercato Milan ha messo a segno un colpo grosso. Non è un segreto che la squadra rossonera, dopo una stagione deludente conclusa all’ottavo posto, avesse bisogno di un vero e proprio scossone. Mancava non solo qualità tecnica, ma soprattutto personalità, indole e temperamento. In questo contesto si inserisce l’acquisto di Luka Modric, una mossa che ha entusiasmato i tifosi e ha fatto molto discutere gli addetti ai lavori. La notizia, rilanciata anche da La Gazzetta dello Sport attraverso la penna della giornalista Alessandra Gozzini, ha acceso un faro sulle ambizioni del club.

Secondo Gozzini, Modric è molto più di un semplice calciatore. È un integratore clamoroso. La sua esperienza mondiale e la sua leadership sono state decisive per spingere il nuovo DS Tare e la dirigenza milanista a offrirgli un contratto. Il croato sa che la strada per il successo è lunga e richiede impegno in ogni singolo allenamento e in ogni sfida. Questa mentalità vincente, unita alla sua incredibile qualità, rappresenta esattamente ciò di cui il Milan aveva bisogno per risollevarsi.

L’arrivo di Modric è un chiaro segnale. Il Milan vuole tornare a essere competitivo. La voglia di vincere del centrocampista è intatta, tanto che, come riportato da Gozzini, in estate aveva avuto rassicurazioni sulla competitività del gruppo prima di accettare l’offerta. Il suo obiettivo? Conquistare un altro trofeo, il suo trentacinquesimo titolo di squadra, che andrebbe ad aggiungersi ai sei vinti con la Dinamo Zagabria e ai ventotto conquistati con il Real Madrid, escludendo i numerosi riconoscimenti personali come il Pallone d’oro del 2018.

Il Nuovo Milan di Allegri e il Ruolo di Modric

Il nuovo allenatore Massimiliano Allegri ha le idee chiare. Sa che Modric sarà fondamentale per dettare i tempi e il gioco. La partita contro il Bologna sarà un test cruciale. Come sottolinea Gozzini, Allegri ritiene questa sfida troppo importante per non utilizzare il suo gioiello croato. Modric potrebbe essere affiancato da Adrien Rabiot a centrocampo, mentre Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek aggiungeranno muscoli e copertura in mezzo al campo.

Dare continuità al successo di Lecce è la priorità assoluta. E se la serata contro il Bologna si rivelerà dolce come Modric si augura, la settimana potrebbe concludersi in bellezza, magari con un’altra vittoria a San Siro. L’entusiasmo è palpabile. Il Milan, sotto la guida di Allegri, e con la classe intramontabile di Modric, si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Sarà un ritorno alla vittoria? La speranza è accesa e le aspettative sono altissime.