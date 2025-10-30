Modric Milan, Pasalic esalta il suo capitano nella Croazia! Parole al miele dopo il match. Segui le ultimissime

Al termine del pareggio casalingo per 1-1 contro il Milan, match valido per la 9^ giornata di Serie A, il centrocampista dell’Atalanta Mario Pasalic ha analizzato la prestazione della Dea ai microfoni di DAZN. Il calciatore croato ha messo in evidenza l’atteggiamento aggressivo dei suoi compagni, che ha ricordato i fasti delle stagioni passate, ma ha anche sottolineato una cruciale mancanza in fase offensiva.

Rispondendo a una domanda che equiparava l’Atalanta ai rossoneri in termini di livello, Pasalic, giocatore fondamentale nello scacchiere tattico nerazzurro, ha dichiarato: “Abbiamo fatto una bella gara. A Cremona [dove ha giocato la precedente partita, ndr] non un gran primo tempo, ma poi abbiamo creato. Oggi abbiamo pressato alto e stavamo bene, purtroppo ci manca una vittoria che ci dia la svolta.”

La sua analisi è stata chiara e schietta: il problema principale per gli uomini dell’allenatore Ivan Juric risiede nella concretezza sotto porta. “Per vincere bisogna essere più concreti in avanti“ ha ribadito il centrocampista, indicando l’area in cui l’Atalanta deve crescere per trasformare le buone prestazioni in successi pieni.

L’Ammirazione per il Monumento Modric: “Giocare Così a 40 Anni…”

Pasalic ha anche affrontato l’argomento Luka Modric, suo illustre connazionale e stella del centrocampo del Diavolo. L’ex giocatore del Chelsea non ha nascosto l’ammirazione per il Pallone d’Oro, ancora protagonista ad altissimi livelli nonostante l’età avanzata per un calciatore: “Sempre bello giocare contro un grande così, ancora a questi livelli a 40 anni[Modric ha compiuto 40 anni a settembre 2025, ndr] “. Un vero e proprio elogio alla longevità e alla classe del Maestrocroato.

Riguardo al suo ruolo e all’adattamento ai metodi dell’allenatore Juric, Pasalic si è detto tranquillo e concentrato: “Conoscevamo da prima il gioco del mister, siamo abituati già dal precedente lavoro. Ci ha chiesto alcune altre cose, ci stiamo adattando e stiamo facendo bene.”

L’Attesa per la Svolta: Il Milan di Allegri e Tare Osserva

Mentre Mario Pasalic attende la vittoria-svolta per l’Atalanta, il Milan, guidato in panchina dall’esperto Massimiliano Allegri e con Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo, incassa il secondo pareggio consecutivo in campionato. Il confronto tra il Diavolo e la Dea ha evidenziato le difficoltà dei rossoneri contro squadre aggressive, un elemento che Allegri e Tare dovranno analizzare per riprendere la marcia scudetto.