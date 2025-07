Modric Milan, l’arrivo a Milanello del croato si avvicina! Allegri ha le idee chiare, ecco dove giocherà l’ex Real Madrid

Modric Milan, si avvicina l’arrivo a Milanello del campione croato: mezzala sinistra o regista i ruoli che ha in mente Allegri

L’entusiasmo è palpabile in casa Milan. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha infiammato i tifosi con un titolo in prima pagina che non lascia spazio a dubbi: “È già effetto Modric. Nel nuovo Milan avrà sempre posto“. Un’affermazione che sottolinea l’importanza e le aspettative riposte su Luka Modric, il campione croato che si prepara a vestire la maglia rossonera, portando con sé un’aura di classe e leadership. Il suo arrivo, fortemente voluto dal nuovo DS del Milan, Igli Tare, e avallato dal nuovo allenatore Max Allegri, promette di ridefinire gli equilibri del centrocampo milanista.

Domani sera il gruppo rossonero farà rientro dalla lunga tournée in Asia e Australia, un viaggio che ha permesso ad Allegri di iniziare a plasmare la sua nuova squadra. Dopo qualche giorno di meritato riposo, concesso proprio dal tecnico livornese, gli allenamenti riprenderanno a Milanello. Ed è proprio qui che si unirà il pezzo da novanta: Luka Modric. Attualmente ancora in vacanza dopo aver disputato il Mondiale per Club con il Real Madrid, il centrocampista croato è pronto a mettersi a disposizione e a iniziare la sua avventura italiana.

L’arrivo di Modric non è solo un colpo di mercato di grande risonanza, ma una scelta strategica ben precisa. Max Allegri, infatti, ha le idee chiare su come utilizzare il talento del Pallone d’Oro. Sebbene il suo impiego principale sia previsto come mezzala sinistra, ruolo in cui ha incantato il mondo per anni, l’allenatore lo vede anche come un potenziale regista davanti alla difesa. Questa duttilità tattica sarà fondamentale per il Milan di Allegri, offrendo al tecnico diverse soluzioni e la possibilità di variare il modulo in base all’avversario. Un Modric in grado di dettare i tempi, smistare palloni e dettare il ritmo del gioco, sia in fase di impostazione che di interdizione, è un valore aggiunto inestimabile per qualsiasi squadra.

L’esperienza e la visione di gioco di Modric saranno cruciali per il Milan, specialmente in un centrocampo che punta a ritrovare solidità e qualità. La sua capacità di leggere le partite, la sua intelligenza tattica e la sua leadership silenziosa, ma efficace, saranno un esempio per i compagni più giovani. Il lavoro sinergico tra Igli Tare, che ha saputo portare a termine un’operazione di tale calibro, e Max Allegri, che sta costruendo il nuovo Milan secondo la sua visione, sta già dando i suoi frutti.

L’effetto Modric non è solo legato al suo rendimento in campo, ma anche all’impatto che avrà sull’intero ambiente. La sua presenza eleva il livello della squadra, infonde fiducia e attira l’attenzione su un progetto ambizioso. I tifosi rossoneri non vedono l’ora di ammirare le sue giocate, i suoi passaggi illuminanti e la sua instancabile corsa al servizio della squadra. Il conto alla rovescia per il suo debutto è già iniziato, e l’attesa per vederlo in azione con la maglia del Milan è sempre più alta.