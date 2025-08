Modric Milan, Allegri aspetta il croato: countdown iniziato. E spunta l’intreccio con Santiago Gimenez

Modric Milan, Massimiliano Allegri da martedì 5 agosto avrà a disposizione il centrocampista croato e Santiago Gimenez: i rossoneri prendono forma

I rossoneri sono pronti a riabbracciare Milanello: dopo la trionfale tournée in Asia e Pacifico, culminata con il roboante 9-0 inflitto al Perth Glory, fanalino di coda del campionato australiano, il Milan fa rientro a Milano. Una trasferta lunga e faticosa, che ha visto i rossoneri impegnati in amichevoli e appuntamenti con i tifosi, ma che ha anche permesso al gruppo di Massimiliano Allegri, il nuovo condottiero rossonero, di iniziare a rodare i meccanismi e assimilare le sue direttive.

Il Ritorno a Milanello e i Nuovi Volti Attesi

Come riportato oggi dal Corriere dello Sport, il rientro al Centro Sportivo di Milanello è fissato per martedì 5 agosto. Un appuntamento atteso non solo dai calciatori, che dopo tre giorni di riposo per smaltire il fuso orario e le fatiche del viaggio riprenderanno gli allenamenti, ma soprattutto dai tifosi. La ripresa dei lavori, infatti, coinciderà con l’arrivo di due volti nuovi che promettono di infiammare la passione rossonera: il talentuoso centravanti messicano Santiago Gimenez e, soprattutto, l’attesissimo fuoriclasse croato Luka Modric.

Il Corriere dello Sport non ha dubbi e titola a caratteri cubitali: “Si avvicina il Modric-day, Gimenez saluta il Feyenoord“. L’entusiasmo attorno all’arrivo del Pallone d’Oro croato è palpabile. Modric, che ha trascorso le sue vacanze in famiglia, anche in compagnia del connazionale Mateo Kovacic, si prepara a indossare la gloriosa maglia rossonera, portando con sé una leadership ineguagliabile e una visione di gioco sopraffina che potranno fare la differenza nel centrocampo del Milan. La sua esperienza e la sua capacità di dettare i ritmi saranno fondamentali per la squadra di Allegri, che punta a tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Gimenez, Gol e Saluti al Feyenoord

Non meno importante l’arrivo di Santiago Gimenez. Il giovane attaccante, numero 7, prima di unirsi al gruppo rossonero, farà tappa a Rotterdam per un sentito saluto ai suoi ex tifosi del Feyenoord. Sarà un momento speciale per il messicano, che avrà l’opportunità di congedarsi dal pubblico che lo ha amato e sostenuto, nel corso dell’intervallo dell’amichevole che vedrà il Feyenoord opposto al Wolfsburg.

L’acquisto di Gimenez testimonia la volontà della società di investire su giovani talenti con un potenziale di crescita elevatissimo. Il centravanti avrà subito l’opportunità di mettersi in mostra agli occhi di mister Allegri, che potrà contare su un reparto offensivo rinnovato e ricco di opzioni. La sua capacità realizzativa e la sua presenza in area di rigore saranno armi preziose per il calciomercato Milan, che si prepara a un’altra stagione da protagonista.

L’integrazione di Modric e Gimenez rappresenta un passo significativo nella costruzione del nuovo Milan targato Allegri e Tare. I tifosi, dopo la lunga attesa, sono pronti a riempire San Siro e a sostenere la squadra in questa nuova avventura, sperando che i nuovi acquisti possano contribuire in modo decisivo al raggiungimento di obiettivi ambiziosi. La dirigenza, con Igli Tare in prima linea, sta lavorando incessantemente per mettere a disposizione di Massimiliano Allegri una rosa competitiva e all’altezza delle aspettative. L’attesa è finita: il nuovo Milan sta per prendere forma.